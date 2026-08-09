Журналистка Serious Eats описала pork floss как нечто вроде "сахарной ваты", только вместо сахара здесь используется сухая, рыхлая и мелко измельченная свинина.

Как мясо превращается в "вату"?

Приготовление pork floss довольно простое, хотя конечный результат выглядит необычно. Свинину сначала варят, затем очень мелко разделяют на волокна, смешивают с приправами и обжаривают на слабом огне, пока они не станут сухими.

После длительного измельчения и сушки волокна становятся настолько тонкими, что образуют рыхлую массу, напоминающую хлопок, шерсть или сахарную вату. Но никакой сладкой текстуры, как у обычной сахарной ваты, здесь нет. Наоборот – pork floss обладает выраженным мясным вкусом со сладковатыми нотками благодаря сахару и соевому соусу.

В магазинном продукте могут содержаться свинина, сахар, соевая мука, соевый соус, свиной жир, соль. Именно такая обработка и придает мясу характерную легкую и рыхлую текстуру.

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Автор сравнивает его со своеобразными пушистыми мясными джерками. В отличие от обычного вяленого мяса, pork floss настолько мелкий и сухой, что буквально быстро растворяется во время жевания.

Как выглядит необычное мясо: смотреть видео

Два основных вида

В магазинах можно встретить как минимум два распространенных вида – pork sung и pork fu. Они очень похожи, но между ними есть заметная разница. Pork fu обычно светлее, менее измельчен и чуть менее сухой.

Он также имеет более мягкий вкус, поскольку его не так сильно обжаривают и приправляют. Кроме того, существуют варианты pork floss с добавлением кунжута и морских водорослей.

А в Сингапуре можно встретить даже особенно сухую и хрустящую версию этой закуски.

Как едят это необычное мясо?

Самый простой способ съесть pork floss – положить его на обычный белый рис. Но этим возможности продукта отнюдь не ограничиваются.

В китайской и других азиатских кухнях мясную "вату" добавляют в рисовые рулеты, сэндвичи, блинчики, онигири и булочки. Ею также посыпают тофу, лапшу, тосты, рисовые крекеры и даже пиццу.

Есть и более необычный вариант – pork floss используют в выпечке. Например, им могут покрывать бисквитные торты или добавлять в сладкие рулеты.