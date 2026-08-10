Про напрямок руху ворожих повітряних цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де лунають вибухи та які наслідки ударів по українських містах, передає 24 Канал.

Куди летять "Шахеди" та інші цілі?

Повітряна тривога лунає у низці областей: дивіться карту