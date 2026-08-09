Про це повідомив Департамент освіти та науки Одеської міськради.
Як працюватимуть заклади дошкільної освіти?
У дитячих садках Одеси режим роботи визначатимуть з урахуванням ситуації в кожному закладі. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За наявності в садочку водо- та електропостачання – він працюватиме у звичайному режимі.
Якщо ж закладу вдасться забезпечити належні умови для перебування дітей – працюватимуть чергові групи. Водночас у разі відсутності необхідних умов – освітній процес тимчасово відбуватиметься дистанційно.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Ситуація може змінюватися. Про режим роботи та організацію освітнього процесу батьків поінформують керівники закладів,
– додали у департаменті.
Освітяни зазначають, що пріоритетом для них є безпека дітей та належні умови для їхнього перебування у закладах дошкільної освіти.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу без електроенергії залишились 300 тисяч сімей. Станом на вечір 9 серпня третину вже заживили.
Крім того, у двох районах міста пошкоджено або частково зруйновано кілька житлових будинків та автомобілі. Постараждали 12 людей.