Об этом сообщил Департамент образования и науки Одесского горсовета.

Как будут работать дошкольные учебные заведения?

В детских садах Одессы режим работы будет определяться с учетом ситуации в каждом учреждении. Так решила комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При наличии в детском саду водо- и электроснабжения он будет работать в обычном режиме.

Если же учреждению удастся обеспечить надлежащие условия для пребывания детей – будут работать дежурные группы. В то же время в случае отсутствия необходимых условий – образовательный процесс временно будет проходить дистанционно.

Ситуация может меняться. О режиме работы и организации образовательного процесса родителей проинформируют руководители учреждений,

– добавили в департаменте.

Педагоги отмечают, что приоритетом для них является безопасность детей и надлежащие условия для их пребывания в учреждениях дошкольного образования.

Напомним, в результате российской атаки на Одессу без электроэнергии остались 300 тысяч семей. По состоянию на вечер 9 августа треть уже подключили к электросети.

Кроме того, в двух районах города повреждены или частично разрушены несколько жилых домов и автомобили. Пострадали 12 человек.