Из-за повреждения энергообъектов в части Одессы пропало электроснабжение. Об этом сообщили в ДТЭК.

Когда в Одессе восстановят электроснабжение?

Без света осталась часть домохозяйств Одесского района, в частности Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов города Одессы, а также объекты критической инфраструктуры.

В компании заявляют, что повреждения серьезные, поэтому ремонт займет время.

Энергетики всей Одесской области делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение,

– заверили в ДТЭК.

Между тем в Укрэнерго сообщили, что около 90 тысяч абонентов, оставшихся без электричества ночью, уже подключены к сети. Жителей Одесской области, у которых уже есть электроэнергия, просят потреблять ее максимально экономно. "Это поможет быстрее завершить ремонтные работы и подключить людей, которые пока остаются без света", – пояснили там.

Напомним, что ночью враг запустил по Одессе десятки ракет различных типов и дроны.

В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили. Восемь человек пострадали.

Помимо перебоев с электричеством, в Одессе проблемы с подачей воды и мобильной связью. Во все районы города организована доставка технической воды.

К слову, американская разведка предупреждает, что Россия может начать масштабную кампанию ударов по энергетике Украины уже в августе, не дожидаясь осени. Враг хочет воспользоваться дефицитом противоракетных средств и нанести энергетическим объектам как можно больший ущерб. Так, Украина может не успеть восстановить поврежденную инфраструктуру до начала зимы.

Отметим, что в Украине не осталось уцелевших электростанций