Про це 24 Каналу розповіла депутатка Одеської райради Валентина Шульц, зауваживши, що комбінованою атакою окупанти намагались виснажити протиповітряну оборону. На жаль, вдень атака продовжилась – росіяни атакували Одещину 10 балістичними ракетами.

Наслідки страшного обстрілу Одещини

Станом на 13:50 відомо про 12 постраждалих, 11 з яких перебувають у стані середньої важкості. Людям надають усю необхідну медичну допомогу.

За словами депутатки, сьогодні під ударом в регіоні були об'єкти енергетичної інфраструктури. Тому у деяких районах Одеси відсутнє світло та вода, туди підвозять технічну воду. На деяких маршрутах в місті не курсує електротранспорт, замість нього – безплатні соціальні автобуси.

Депутатка Одеської райради розповіла про наслідки атаки: дивіться відео

За повідомленням ДТЕК, 90 тисячам споживачів повернули світло. Крім того, внаслідок обстрілу перекрили міст в Маяках, де обмежили рух транспорту.

Протягом місяця Одеса живе під час постійних повітряних тривог і комбінованих атак з "Шахедами" та балістикою. У минулі роки їх було менше, а в липні та серпні такі атаки зазвичай були на порти, щоб унеможливити експорт та імпорт аграрної продукції. А зараз – це вже місяць терору, не тільки економічного й енергетичного, бо ворог б'є по житлових будинках та цивільній інфраструктурі,

– наголосила Шульц.

Депутатка додала, що, попри стрес на недосипання, одесити продовжують жити та робити користь для наближення перемоги. Також вона звернула увагу, що в літній сезон до Одеси приїжджають багато туристів, яких закликають уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги. Гості міста повинні наперед переглянути розташування мобільних укриттів, адже під час атаки зорієнтуватись складно.