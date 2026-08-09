Близько 12:30 Одещиною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про небезпечну активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

Що відомо про вибухи в Одесі?

О 12:50 військові попередили про цілі в акваторії Чорного моря, які рухаються у напрямку Одеси, Чорноморська, Чорноморського, Затоки.

О 12:54 в Одеському районі прогриміли вибухи.

О 12:57 ворог запустив ще керовану авіаційну ракету у напрямку Біляєвки / Маяків.

0 13:01 вибухи чули на Одещині.

О 13:13 з'явилося повідомлення про рух ракети з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси / Чорноморського.

За даними моніторингових каналів, Росія атакувала Одещину керованими авіаційними ракетами, а також дроно-ракетами "Бандероль".

Нагадаємо, що вночі Одещина вже зазнала комбінованої атаки. Ворог застосував 11 ракет різних типів, більшість із них – балістичні.

Також окупанти атакували регіон до 100 БпЛА різних типів, зокрема реактивними та баражувальними боєприпасами типу "Бандероль".

Сили ППО збили 72 відсотків БпЛА, а також п'ять із шести "Бандеролей" та одну ракету. Ще три ракети не досягли цілей.

На жаль, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА в Одесі та області на дев'яти об'єктах.

Станом на 13:00 кількість постраждалих зросла до 12. 11 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Унаслідок атаки в Одесі пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичної.

У місті частково зникло світло, а також є перебої з поданням води та мобільним зв'язком.