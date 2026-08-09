Зауважимо, що ворог збільшив частку реактивних безпілотників в атаках на Україну.
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Реактивний БпЛА курсом на Павлоград. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський район). КАБи на Запорізьку область! Реактивні БпЛА на Харківщині в районі населених пунктів Близнюки, Краснопавлівка. КАБи на Харківщину зі сходу! БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня. КАБи на Донеччину! КАБи на північ Харківщини. КАБи на Сумщину Група реактивних БпЛА на південь Одещини з моря. Реактивний БпЛА на Житомир зі сходу. Житомир - реактивний БпЛА в напрямку міста Відбій загрози застосування балістичного озброєння. ВМС ЗСУ за минулу добу знищили 11 ударних БпЛА типу "Шахед/Гербера". Збиття зафіксували станом на 06:00 9 серпня. Група реактивних БпЛА на південь Одещини. Житомир – реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі. Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Група реактивних БпЛА на півночі Київщини – курс на Житомирщину. Завернула на Чорноморськ. Ракета в акваторії Чорного моря – курс на Одещину. КАБи на Запоріжжі. КАБи на Дніпропетровщину. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Групи БпЛА на Одесу, Чорноморське, Овідіополь. Спершу ракета летіла на Чорноморськ, а потім завернула на Маяки. За словами голови Одеської МВА Сергія Лисака, попередньо, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Ракета на Маяки – Одещина. Балістика на Одесу. Увага для Чорноморська. Ще ракета повз Одесу – у північно-західному напрямку. Ракети в акваторії Чорного моря – курс на Одесу, Чорноморське. Група реактивних БпЛА – курсом на Житомир. Швидкісна на Одесу. КАБи на Донеччину. Швидкісна на Одещині – північно-західним курсом. Загроза застосування балістичного озброєння. Група БпЛА на Одещину (Чорноморськ) з моря. Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини. КАБи на північ Харківщини. Реактивний БпЛА в центральній частині Чернігівщини у напрямку Київщини. Групи ударних БпЛА з Миколаївщини на Одещину у районі Миколаївки. Ударні БпЛА у напрямку Татарбунари з Чорного моря. Пуски КАБ на Сумщині. Групи ударних БпЛА північніше Миколаєва – курс західний (Вознесенськ). Реактивний БпЛА на півдні Харківщини курс північний. Групи ударних БпЛА на Херсонщині у районі Архангельського західним курсом на Миколаївщину. Реактивні БпЛА на північному сході та південному сході Житомирщини вектором руху на Житомир. Ударний БпЛА на Житомир з півночі. Ударний БпЛА в районі Димера (Київщина) у напрямку Житомирщини. Ударний БпЛА у напрямку Вилкове з Чорного моря. Вибух у Сумах. Реактивний БпЛА в районі населеного пункту Васильків (Київщина) у напрямку Житомирщини. Ударні БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу. Реактивний БпЛА в районі Козина вектор руху Васильків. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі. Реактивний БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва. У Дніпропетровській ОВА повідомили вже про дев'ятьох постраждалих внаслідок російських ударів по Павлограду. Серед них четверо – діти: дівчата 3 місяців і 3 років, а також хлопчики 5 і 6 років. Одна з поранених жінок 58 років у важкому стані. Місцеві пабліки стверджують, що під ударом міг бути торгівельний центр. Ударний БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину у напрямку Південноукраїнська. Групи ударних БпЛА на Полтавщині, Черкащині та Кіровоградщині, курс західний. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Павлоград зросла до п'яти. Медики госпіталізували двох жінок та чоловіка у стані середньої тяжкості. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок російських ударів постраждали 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Їм надають медичну допомогу. Також загорілись приватний будинок та автівка.
Росія вдарила по Павлограду
Реактивний БпЛА курсом на Павлоград.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський район).
КАБи на Запорізьку область!
Реактивні БпЛА на Харківщині в районі населених пунктів Близнюки, Краснопавлівка.
КАБи на Харківщину зі сходу!
БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.
КАБи на Донеччину!
КАБи на північ Харківщини.
КАБи на Сумщину
Група реактивних БпЛА на південь Одещини з моря.
Реактивний БпЛА на Житомир зі сходу.
Житомир - реактивний БпЛА в напрямку міста
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
ВМС ЗСУ за минулу добу знищили 11 ударних БпЛА типу "Шахед/Гербера". Збиття зафіксували станом на 06:00 9 серпня.
Група реактивних БпЛА на південь Одещини.
Житомир – реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Група реактивних БпЛА на півночі Київщини – курс на Житомирщину.
Завернула на Чорноморськ.
Ракета в акваторії Чорного моря – курс на Одещину.
КАБи на Запоріжжі.
КАБи на Дніпропетровщину.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Групи БпЛА на Одесу, Чорноморське, Овідіополь.
Спершу ракета летіла на Чорноморськ, а потім завернула на Маяки.
За словами голови Одеської МВА Сергія Лисака, попередньо, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.
Ракета на Маяки – Одещина.
Балістика на Одесу. Увага для Чорноморська.
Ще ракета повз Одесу – у північно-західному напрямку.
Ракети в акваторії Чорного моря – курс на Одесу, Чорноморське.
Група реактивних БпЛА – курсом на Житомир.
Швидкісна на Одесу.
КАБи на Донеччину.
Швидкісна на Одещині – північно-західним курсом.
Загроза застосування балістичного озброєння.
Група БпЛА на Одещину (Чорноморськ) з моря.
Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.
КАБи на північ Харківщини.
Реактивний БпЛА в центральній частині Чернігівщини у напрямку Київщини.
Групи ударних БпЛА з Миколаївщини на Одещину у районі Миколаївки.
Ударні БпЛА у напрямку Татарбунари з Чорного моря.
Пуски КАБ на Сумщині.
Групи ударних БпЛА північніше Миколаєва – курс західний (Вознесенськ).
Реактивний БпЛА на півдні Харківщини курс північний.
Групи ударних БпЛА на Херсонщині у районі Архангельського західним курсом на Миколаївщину.
Реактивні БпЛА на північному сході та південному сході Житомирщини вектором руху на Житомир.
Ударний БпЛА на Житомир з півночі.
Ударний БпЛА в районі Димера (Київщина) у напрямку Житомирщини.
Ударний БпЛА у напрямку Вилкове з Чорного моря.
Вибух у Сумах.
Реактивний БпЛА в районі населеного пункту Васильків (Київщина) у напрямку Житомирщини.
Ударні БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.
Реактивний БпЛА в районі Козина вектор руху Васильків.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.
Реактивний БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва.
У Дніпропетровській ОВА повідомили вже про дев'ятьох постраждалих внаслідок російських ударів по Павлограду. Серед них четверо – діти: дівчата 3 місяців і 3 років, а також хлопчики 5 і 6 років.
Одна з поранених жінок 58 років у важкому стані.
Місцеві пабліки стверджують, що під ударом міг бути торгівельний центр.
Ударний БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину у напрямку Південноукраїнська.
Групи ударних БпЛА на Полтавщині, Черкащині та Кіровоградщині, курс західний.
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Павлоград зросла до п'яти. Медики госпіталізували двох жінок та чоловіка у стані середньої тяжкості.
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок російських ударів постраждали 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Їм надають медичну допомогу.
Також загорілись приватний будинок та автівка.