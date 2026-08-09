Отметим, что противник увеличил долю реактивных беспилотников в атаках на Украину.

Где существует воздушная угроза?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

10:46, 9 августа

УАБы в Запорожскую область!

10:34, 9 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Павлограда.

10:27, 9 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области (Синельниковский район).

09:58, 9 августа

УАБы в Запорожскую область!

09:53, 9 августа

Реактивные БПЛА в Харьковской области в районе населенных пунктов Близнюки и Краснопавловка.

09:42, 9 августа

УАБы в Харьковскую область с востока!

09:15, 9 августа

БПЛА в направлении Запорожья с юга.

09:11, 9 августа

УАБы в Донецкую область!

08:53, 9 августа

УАБы на севере Харьковской области.

08:38, 9 августа

УАБ в Сумскую область

07:32, 9 августа

Группа реактивных БПЛА на юге Одесской области с моря.

06:49, 9 августа

Реактивный БПЛА направляется на Житомир с востока.

06:18, 9 августа

Житомир – реактивный БПЛА в направлении города

06:13, 9 августа

Отражение угрозы применения баллистического оружия.

06:06, 9 августа

ВМС ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 11 ударных БПЛА типа "Шахед/Гербера". Сбитые аппараты были зафиксированы по состоянию на 06:00 9 августа.

06:01, 9 августа

Группа реактивных БПЛА в южной части Одесской области.

05:59, 9 августа

  • Сумы – БПЛА в направлении города.
  • Сумская область – БПЛА мимо Путивля, курсом на Черниговскую область.
  • Группа реактивных БПЛА в Черниговской области – курсом на север Киевской области.
  • Житомирская область – БПЛА мимо Новой Боровой, юго-западным курсом.
05:39, 9 августа

Житомир – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера.

05:22, 9 августа

Угроза применения баллистического оружия с юга.

05:20, 9 августа

Группа реактивных БПЛА на севере Киевской области – курс на Житомирскую область.

05:08, 9 августа

  • Сумы – БПЛА, приближающийся к городу с севера.
  • Группа реактивных БПЛА в Черниговской области, курсом на север Киевской области.
05:00, 9 августа

Повернула в сторону Черноморска.

04:59, 9 августа

Ракета в акватории Черного моря – курс на Одесскую область.

04:48, 9 августа

КАБы в Запорожской области.

04:38, 9 августа

КАБы на Днепропетровскую область.

04:37, 9 августа

Отбой угрозы применения баллистического оружия.

04:15, 9 августа

Группы БПЛА на Одессу, Черноморское, Овидиополь.

04:13, 9 августа

Сначала ракета летела в Черноморск, а затем свернула на Маяки.

04:07, 9 августа

По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, по предварительным данным, имеются повреждения жилых домов и инфраструктуры.

04:03, 9 августа

Ракета на Маяки – Одесская область.

04:00, 9 августа

Балистика в направлении Одессы. Внимание, Черноморск!

03:45, 9 августа

Что еще одна ракета мимо Одессы – в северо-западном направлении.

03:43, 9 августа

Ракеты в акватории Черного моря – курс на Одессу, Черноморское.

03:41, 9 августа

Группа реактивных БПЛА – курсом на Житомир.

03:38, 9 августа

Скоростная на Одессу.

03:37, 9 августа

КАБы на Донецкую область.

03:32, 9 августа

Скоростная в Одесской области – по северо-западному направлению.

03:32, 9 августа

Угроза применения баллистического оружия.

03:24, 9 августа

Группа БПЛА в Одесской области (Черноморск) с моря.

03:23, 9 августа

Группа БПЛА на севере Киевской области из Черниговской области.

03:01, 9 августа

КАБы на севере Харьковской области.

02:59, 9 августа

Реактивный БПЛА в центральной части Черниговской области в направлении Киевской области.

02:40, 9 августа

Группы ударных БПЛА из Николаевской области в Одесскую область в районе Николаевки.

02:36, 9 августа

Ударные БПЛА в направлении Татарбунары с Черного моря.

02:35, 9 августа

Пуски КАБ в Сумской области.

02:14, 9 августа

Группы ударных БПЛА к северу от Николаева – курс на запад (Вознесенск).

02:13, 9 августа

Реактивный БПЛА на юге Харьковской области, курс – север.

01:54, 9 августа

Группы ударных БПЛА в Херсонской области в районе Архангельского, следующие по западному курсу в направлении Николаевской области.

01:17, 9 августа

  • Реактивный БПЛА, направляющийся на Житомир с севера;
  • Ударный БПЛА на Харьков с севера.
01:02, 9 августа

Реактивные БПЛА на северо-востоке и юго-востоке Житомирской области, направляющиеся в сторону Житомира.

00:43, 9 августа

Ударный БПЛА на Житомир с севера.

00:36, 9 августа

  • Реактивный БПЛА в Киевской области, Обуховский район – курс юго-западный;
  • Реактивные БПЛА в Черниговской области в районе Гончаровского и Нежина, следуют в направлении Киевской области.
00:22, 9 августа

Ударный БПЛА в районе Димера (Киевская область) в направлении Житомирской области.

00:22, 9 августа

Ударный БПЛА в направлении Вилково с Черного моря.

00:03, 9 августа

Взрыв в Сумах.

00:00, 9 августа

Реактивный БПЛА в районе населенного пункта Васильков (Киевская область) в направлении Житомирской области.

23:40, 8 августа

  • Группы ударных БПЛА на севере Сумской области, следующие в направлении Полтавской и Харьковской областей;
  • Реактивный БПЛА в районе Козельца (Черниговская область) в направлении Киевской области.
23:03, 8 августа

Ударные БПЛА в направлении Днепра с юго-востока.

22:58, 8 августа

Реактивный БПЛА в районе Козина, направление движения – Васильков.

22:08, 8 августа

Запуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Запорожской области.

22:01, 8 августа

Реактивный БПЛА в районе Борисполя, направляющийся в сторону Киева.

21:52, 8 августа

В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили уже о девяти пострадавших в результате российских ударов по Павлограду. Среди них четверо – дети: девочки 3 месяцев и 3 лет, а также мальчики 5 и 6 лет.

Одна из раненых женщин 58 лет находится в тяжелом состоянии.

Местные группы в соцсетях утверждают, что под ударом мог оказаться торговый центр.

21:29, 8 августа

Ударный БПЛА из Кировоградской области в Николаевскую область в направлении Южноукраинска.

21:19, 8 августа

Группы ударных БПЛА в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, курс на запад.

21:13, 8 августа

Число пострадавших в результате российской атаки на Павлоград возросло до пяти. Медики госпитализировали двух женщин и одного мужчину со средней степенью тяжести.

20:46, 8 августа

Россия нанесла удар по Павлограду

В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что в результате российских ударов пострадали 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь.

Также загорелись частный дом и автомобиль.

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