Главный редактор Defence Express Олег Катков в беседе с 24 Каналом пояснил, что реактивный дрон фактически представляет собой крылатую ракету, поэтому против него могут применяться уже известные средства ПВО. В то же время Украине необходимо ускорить разработку зенитных дронов и наладить массовое производство недорогих ракет-перехватчиков.

Реактивные "Шахеды" можно сбивать уже сейчас

Наличие реактивного двигателя не делает такой дрон неуязвимым для украинской ПВО: по своим характеристикам он относится к тому же классу целей, против которых уже действуют зенитные ракеты, в частности, малогабаритные боеприпасы типа 70-миллиметровых APKWS. Такими средствами можно перехватывать российские "Герань-3" и "Герань-4", которые внешне напоминают обычные "Шахеды", но обладают значительно большей скоростью.

Реактивный дрон объективно является крылатой ракетой. У него есть реактивный двигатель и крылья, поэтому, когда мы называем его крылатой ракетой, сразу становится понятен перечень средств, которые могут противостоять ему,

– пояснил Катков.

Во время полета к району атаки такие дроны обычно не используют максимальную скорость, которая может превышать 500 километров в час. На маршевом участке они могут лететь со скоростью чуть более 300 километров в час, поэтому остаются уязвимыми для отдельных украинских дронов-перехватчиков с электрическими двигателями.

Когда реактивный дрон просто продвигается по территории Украины и еще не вышел непосредственно на атаку, он не развивает максимальной скорости. В этот момент его могут поразить даже имеющиеся украинские зенитные дроны,

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

Зенитные ракеты остаются надежным средством противодействия, однако дроны-перехватчики позволяют сбивать такие цели значительно дешевле.

Как Украина совершенствует дроны-перехватчики?

Одно из направлений работы заключается в повышении скорости зенитных дронов без перехода на дорогостоящие реактивные двигатели. Электрические модели уже могут разгоняться до скоростей, достаточных для перехвата новых российских целей. Официальный рекорд гоночного дрона превышает 700 километров в час, а аппарат немецкой компании Quantum Systems, с которой сотрудничает украинская команда, разогнался до 699 километров в час.

После установки боевой части скорость будет немного меньше, но ее вполне хватит для поражения реактивных дронов,

– пояснил Катков.

Другой вариант предусматривает установку на обычный дрон-перехватчик твердотопливного ускорителя. Он помогает аппарату быстро набрать необходимую скорость, приблизиться к цели и провести атаку за короткий промежуток времени.

Реактивные "Шахеды" – это очередной виток технологий, требующий от Украины соответствующих контрмер. Нужно повышать скорость зенитных дронов и запускать массовое производство дешевых малогабаритных ракет,

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

Одним из таких решений может стать балтийская ракета Frankenburg Mk1, которую разработчики по размеру сравнивают с багетом. Она предназначена для поражения небольших воздушных целей и может действовать как против обычных, так и против реактивных дронов.

Что сдерживает производство реактивных "Шахедов"?

В последнее время Россия не проводит таких массированных атак обычными "Шахедами", как раньше. Еще в мае за сутки противник запустил около 1400 дронов различных типов, примерно 60% из которых были "Шахедами". Одно из возможных объяснений заключается в том, что предприятия, в частности в Алабуге, могут перестраивать производство под реактивные модели.

Малогабаритные турбореактивные двигатели – это сложная технология. Они сами по себе довольно дорогие, а их производство не настолько большое, чтобы выпускать реактивные дроны сотнями в сутки,

– пояснил Катков.

Переход России к новым моделям не означает, что Украина останется без эффективного ответа.

Это очередная гонка технологий, и здесь все будет зависеть от того, кто кого превзойдет в новом технологическом цикле,

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

Обе стороны постоянно совершенствуют ударные средства и способы их перехвата, а преимущество получит та, которая быстрее запустит новые решения в серийное производство.

Катков назвал средства противодействия реактивным "Шахедам": смотрите видео