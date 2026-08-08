Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив військовий оглядач Денис Попович, наголосивши, які саме засоби матиме Україна, щоб ефективно атакувати територію ворога. Він уточнив, яка дальність буде у нової української зброї.

Це буде додатковий виклик для Росії

Попович звернув увагу на оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", який є одним з напрямків розвитку української балістики. Його розробкою займається КБ "Південне" та "Південмаш". Проєкт розпочався ще 20 років тому, і зараз він, ймовірно, перебуває на фінальній стадії.

"У нас два напрямки: балістичні ракети FP-7 і FP-9 від компанії Fire Point і "Сапсан". Проте усе залежить від кількості. Ми навряд чи відразу запустимо величезну кількість балістичних ракет, але навіть невелика чисельність – 5 – 10 в одиницю часу. І це стане додатковим викликом для Росії", – підкреслив він.

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Щодо "Сапсана", то, за відкритими джерелами, його дальність становитиме приблизно 500 кілометрів. Це означає, що під удар потрапить Московська область, яка насичена військовими об'єктами, і там є куди влучати. Проте не сама Москва, за його словами, тому що вона на межі дальності. А також під ударом можуть опинитися ті об'єкти, які перебувають у зоні певного ураження оперативно-тактичним ракетним комплексом.

Тому, якщо в Україні з'явиться власна балістика, тоді росіянам теж буде дуже складно пережити зиму,

– підкреслив Денис Попович.

Військовий оглядач додав, що для того, щоб убезпечити систему, її треба відтягнути хоча б на 50 кілометрів від кордону, щоб вона не вражалася артилерією та дронами ворога. Тоді ефективна дальність буде приблизно 450 кілометрів.

Зазначимо, що компанія Fire Point невдовзі має презентувати нову ударну балістичну ракету FP-7 з дальністю близько 200 кілометрів. Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех сказала, що FP-7 вже пройшла близько 15 випробувальних запусків і наразі триває процес сертифікації в Міністерстві оборони України. У Fire Point вважають, що на початку осені 2026 року має відбутися перше бойове застосування ракети.

Щодо FP-9, то це модифікація ракети FP-7 для ураження цілей у глибокому тилу. Зараз проходить її кодифікація. Її дальність польоту складатиме орієнтовно до понад 800 кілометрів.