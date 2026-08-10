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Деталі акції на підтримку українців у Польщі

Комітет захисту демократії (KOD) організував загальнонаціональну кампанію проти насильства, зневаги та дискримінації до національних меншин. Зокрема попереджають, що бездіяльність влади у таких випадках може призвести до подальшої ескалації.

Загалом демонстрації відбулись у 22 містах, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Жешуві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоці та Кельце.

Акції на підтримку українців у Польщі / Фото East News, "Радіо Свобода"

Мітингувальники роздавали також наліпки з написом "Не будь байдужим" і закликали розміщувати їх на дверях магазинів, у ресторанах та автомобілях. За задумом організаторів, вони мають показувати українцям, що в таких місцях "вони можуть розраховувати на допомогу та підтримку".

Минулої неділі ще одна акція пройшла у польській столиці. Вона відбулась під гаслом "Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює". Під час неї організатори передали до Канцелярії прем'єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації петицію з понад 11 тисячами підписів.

Люди закликали уряд вжити рішучих заходів, зокрема проти нападів на громадян України та зростання антиіммігрантських настроїв.

Нагадаємо, 5 серпня у Польщі стався черговий напад на українців. У Кракові невідомий чоловік чіплявся до людей, лаявся на них, погрожував та штовхнув дівчину. Інцидент розслідує місцева поліція.