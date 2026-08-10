Унаслідок цього в кількох районах зафіксували руйнування, а серед місцевих жителів є постраждалі, пише Сумська ОВА. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.
Що відомо про повітряну атаку на Суми 10 серпня та її наслідки?
Близько 3 ночі 10 серпня російська армія запустила у бік міста Суми КАБи. Прогриміла серія вибухів.
Про наслідки атаки згодом повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Її керівник Олег Григоров вказав, що влучання сталися на трьох локаціях.
Як уточнили у міській військовій адміністрації, мовиться про райони Зарічний та Ковпаківський, де найбільше дісталося житловій забудові.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ворог скинув на місто п'ять КАБів. Через нічний обстріл щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень.
Наслідки повітряної атаки на Суми: дивіться відео міськради
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Атака зачепила цивільні об'єкти – у житловому секторі пошкоджені будинки. Рятувальники та комунальні служби продовжують оцінювати масштаби пошкоджень і допомагати людям.
Додамо, що лише 6 серпня російські війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення у Сумах. Ворог атакував так само КАБами, що призвело до руйнувань міської інфраструктури.