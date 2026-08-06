Влада повідомила про наслідки обстрілу Сум. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Обстріл міста Суми 6 серпня: що відомо про наслідки?

Російські війська вдарили по Сумах чотирма керованими авіабомбами (КАБами). Один із прильотів припав на щільно забудований район міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, найбільше дісталося житловим будинкам, торгівельним приміщенням та обʼєктам міської інфраструктури. У квартирах навколишніх багатоповерхівок вибило сотні вікон, і внаслідок атаки є щонайменше 2 постраждалих.

Як уточнюють у виданні "Кордон.Медіа", одна з бомб влучила у Ковпаківському районі Сум посеред житлової забудови. Ударна хвиля пошкодила торгівельні приміщення, а також вибила шибки у будинках поруч.

Другий боєприпас розірвався у центральній частині міста, де теж розташований житловий масив. Там фіксують чимало руйнувань у багатоповерхівках і нежитлових будівлях.

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Очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що удар був спрямований по великому торгівельному центру та інфраструктурі у Ковпаківському районі. За його словами, наслідки атаки виявилися масштабними для житлових будинків, магазинів та інших об'єктів міського господарства.