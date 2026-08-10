В результате в нескольких районах зафиксированы разрушения, а среди местных жителей есть пострадавшие, сообщает Сумская ОВА. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.
Что известно о воздушной атаке на Сумы 10 августа и ее последствиях?
Около 3 часов ночи 10 августа российская армия запустила в сторону города Сумы КАБы. Прогремела серия взрывов.
О последствиях атаки позже сообщили в Сумской областной военной администрации. Ее руководитель Олег Григоров указал, что попадания произошли в трех местах.
Как уточнили в городской военной администрации, речь идет о районах Заречный и Ковпаковский, где больше всего пострадала жилая застройка.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Враг сбросил на город пять УАБ. В результате ночного обстрела ранения получили как минимум пять человек.
Последствия воздушной атаки на Сумы: смотрите видео горсовета
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Атака затронула гражданские объекты – в жилом секторе повреждены дома. Спасатели и коммунальные службы продолжают оценивать масштабы повреждений и помогать людям.
Добавим, что лишь 6 августа российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения в Сумах. Враг атаковал также с помощью КАБов, что привело к разрушениям городской инфраструктуры.