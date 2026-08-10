Про це 24 Каналу розповів ексочільник МЗС України Володимир Огризко, зазначивши, що насправді Путін переляканий від юного віку – завжди боявся, бо був не найсильнішим у підворіттях, і цей природній страх він узяв із собою в життя. Умовою для його посилення є продовження наших операцій, щоб вони йшли щоденно.

Путін має панічний страх

Ексочільник МЗС України зауважив, що зараз відбуваються удари по складах Wildberries, по НПЗ та по військових об’єктах Росії. Однак Путін мовчить.

Ви чули десь, щоб він щось офіційно заявив? Ні. Бо боїться вийти навіть з якоюсь заявою, бо це означатиме, що він буде інформаційно програвати. Він думає, що може відмовчатися, що може десь сховатися за когось,

– сказав він.

Огризко сказав, чого панічно боїться Путін: дивіться відео

Крім того, Сили оборони атакують трасу "Новоросія", де зупиняються фури, та "сакральну землю окупантів" – Крим. Риторика Кремля спершу базувалась на тому, що потрібно "повернути російські території", але зараз ні російський диктатор, ні Дмитро Медведєв туди не приїжджають.

Російський режим зараз перебуває в стадії агонії. Мені не вірять, мені кажуть, що я перебільшую, що я додаю бажаного до дійсного. Ні. Якщо дивитися не просто на окремі факти, а якщо ці факти покласти і з’єднати їх між собою, то сліпий тільки може не побачити, до чого це все йде. Йде до завершення, йде до агонії,

– підкреслив Огризко.

Ексочільник МЗС України додав, що багато експертів наголошують, що дії України повинні підтримати на Заході. Це важливо, однак і США, і країни Європи часто затягують з рішеннями. Тому стимулювати їх можуть лише удари по території країни-агресорки та окупованих територіях, і тоді Україна вийде на позитивну динаміку.