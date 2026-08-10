Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив, что на самом деле Путин испуган с юных лет – всегда боялся, потому что не был самым сильным в подворотнях, и этот природный страх он пронес через всю жизнь. Условием для его усиления является продолжение наших операций, чтобы они проводились ежедневно.

Путин испытывает панический страх

Бывший глава МИД Украины отметил, что сейчас наносятся удары по складам Wildberries, по НПЗ и по военным объектам России. Однако Путин молчит.

Вы слышали где-нибудь, чтобы он что-то официально заявил? Нет. Потому что боится выступить даже с каким-то заявлением, ведь это будет означать, что он будет проигрывать в информационном плане. Он думает, что может промолчать, что может где-то спрятаться за кем-то,

– сказал он.

Огрызко рассказал, почему панически боится Путин: смотрите видео

Кроме того, Силы обороны проводят атаку на трассу "Новороссия", где останавливаются грузовики, и на "сакральную землю оккупантов" – Крым. Риторика Кремля сначала основывалась на том, что нужно "вернуть российские территории", но сейчас ни российский диктатор, ни Дмитрий Медведев туда не приезжают.

Российский режим сейчас находится в агонии. Мне не верят, мне говорят, что я преувеличиваю, что я прибавляю желаемое к действительному. Нет. Если смотреть не просто на отдельные факты, а сопоставить и соединить их между собой, то только слепой может не увидеть, к чему все это ведет. Ведет к завершению, ведет к агонии,

– подчеркнул Огрызко.

Бывший глава МИД Украины добавил, что многие эксперты отмечают, что действия Украины должны получить поддержку на Западе. Это важно, однако и США, и страны Европы часто затягивают с решениями. Поэтому стимулировать их могут лишь удары по территории страны-агрессора и оккупированным территориям, и тогда Украина выйдет на положительную динамику.