Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як виглядає турецьке судно після удару БпЛА?

З'явилися кадри пошкодженого судна MV Gulluk, яке, за повідомленнями ЗМІ, 7 серпня було атаковане безпілотником поблизу Новоросійська.

Наслідки атаки БпЛА на судно: дивіться відео

Загиблих і постраждалих немає, після атаки судно, як повідомляється, взяло курс на Стамбул.

Туреччина раніше запропонувала Росії та Україні оголосити мораторій на удари по суднах у Чорному морі – особливо на тлі зростання ризиків для цивільного судноплавства.

Андрющенко наголосив, що Новоросійськ – не просто цивільний порт, а один із ключових російських логістичних вузлів, військова база та важливий тиловий порт Чорноморського флоту після того, як Росія втратила можливість повноцінно використовувати Севастополь.

Росія принесла війну в Чорне море. Тепер війна поступово приходить у російські порти разом із усіма наслідками для судноплавства,

– заявив Андрющенко.

За словами керівника ЦВО, будь-яке судно в районі російських портів Чорного моря фактично опиняється в зоні підвищеного воєнного ризику, а історія з MV Gulluk показує, що наслідки цієї війни дедалі безпосередніше стосуються міжнародного судноплавства.

У Чорному морі було атаковане турецьке рибальське судно: що відомо?

У Чорному морі нібито стався напад на турецьке рибальське судно. Внаслідок "атаки" одна людина загинула та ще четверо постраждали.

Командування берегової охорони Туреччини уточнило, що внаслідок нападу та отриманих пошкоджень судно затонуло. На допомогу атакованому човну з порту турецького міста Інеболу вийшло судно берегової охорони з медиками та 15 рятувальниками.

Служби врятували п'ятьох людей. Однак один з постраждалих був у важкому стані. Він помер під час транспортування. Іншим травмованим надали меддопомогу, доставивши до порту.