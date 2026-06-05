Про це пише NTV із посиланням на МВС Туреччини.

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Що сталось із судном Туреччини?

За даними медіа, атаковано було турецький рибальський човен "Duru 67". Інцидент стався в акваторії Чорного моря на захід від окупованого Криму.

Командування берегової охорони Туреччини уточнило, що внаслідок нападу та отриманих пошкоджень судно затонуло. На допомогу атакованому човну з порту турецького міста Інеболу вийшло судно берегової охорони з медиками та 15 рятувальниками.

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Служби спочатку врятували п'ятьох людей. Однак один з постраждалих був у важкому стані. Він помер під час транспортування, цитує видання.