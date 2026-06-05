Об этом пишет NTV со ссылкой на МВД Турции.
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Что произошло с судном Турции?
По данным медиа, атакована была турецкая рыболовная лодка "Duru 67". Инцидент произошел в акватории Черного моря к западу от оккупированного Крыма.
Командование береговой охраны Турции уточнило, что в результате нападения и полученных повреждений судно затонуло. На помощь атакованной лодке из порта турецкого города Инеболу вышло судно береговой охраны с медиками и 15 спасателями.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Службы сначала спасли пять человек. Однако один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Он скончался во время транспортировки, цитирует издание.