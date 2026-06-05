Об этом заявили ВМС ВСУ.

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Что военные говорят о взрыве беспилотника?

Военные сообщили, что инцидент произошел во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне.

ВМС ВСУ также передали необходимую информацию военно-морским силам Румынии, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения.

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Напомним, о взрыве беспилотника в районе порта Констанцы стало известно утром 5 июня. После получения сигнала на место прибыли подразделения полиции, жандармерии, спасатели и другие экстренные службы – территорию немедленно оцепили, а доступ посторонних лиц в район инцидента ограничили.

Власти также активировали Красный план вмешательства – специальный протокол реагирования на чрезвычайные происшествия повышенной опасности.

Отмечается, что об инциденте уже проинформировали премьер-министра Румынии. Информацию также получил президент Никушор Дан, который в это время направлялся в Черногорию на саммит ЕС – Западные Балканы. Министерство внутренних дел Румынии тем временем объявило о проведении специального брифинга, где обещают обнародовать новые детали расследования.

Впоследствии в прибрежной зоне порта Констанца обнаружили еще 4 беспилотника. По предварительной информации, эти беспилотные аппараты также содержали взрывчатку, но не сдетонировали.