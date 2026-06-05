Об этом пишут румынские издания Digi24 и Adevărul.

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Что известно о еще 4 беспилотниках, которые обнаружили в порту Констанцы?

Осведомленные источники сообщили румынским журналистам, что в прибрежной зоне Констанцы было обнаружено еще 4 беспилотника со взрывчаткой, в дополнение к тому, что взорвался 5 июня.

Также эти дроны обнаружила Система наблюдения за Черным морем (SCOMAR). По данным СМИ, беспилотники якобы направлялись в направлении румынского порта.

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Справочно! SCOMAR – это система, которая используется для мониторинга морского движения и деятельности в Черном море. Система использует радары, датчики и другое оборудование для наблюдения для выявления и отслеживания судов и других объектов в морской зоне Румынии.

Напомним, о взрыве беспилотника в районе порта Констанцы стало известно утром 5 июня. На место прибыли подразделения полиции, жандармерии, спасатели и другие экстренные службы, саму территорию немедленно оцепили.

Румынские СМИ сообщали, что взрыв мог произойти на борту морского беспилотника с десятками килограммов взрывчатки. Пока точно неизвестно, как именно этот дрон мог оказаться вблизи румынских территориальных вод.

Предварительные данные также свидетельствуют, что беспилотный аппарат может быть украинского происхождения, однако официального подтверждения этой информации пока нет. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.