Как сообщили в Государственной таможенной службе, с 8 по 17 июня 2026 года движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" будет временно остановлено.
Смотрите также Стоит подумать заранее: украинка рассказала о единственной причине, почему ее не выпустили за границу
Что известно об ограничениях на границе?
Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 16:00 в связи с проведением инфраструктурных работ на мосту, который соединяет Украину и Румынию. В то же время для пешеходов пункт пропуска продолжит работать в обычном режиме.
Пересечение границы пешком будет осуществляться без дополнительных ограничений. Пограничники рекомендуют водителям заранее учесть изменения при планировании поездок и, по возможности, воспользоваться другими пунктами пропуска на украинско-румынской границе.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта / Фото ГПСУ
Какими пунктами пропуска можно воспользоваться?
На период ограничений водители могут воспользоваться пунктами пропуска:
- "Дьяково – Халмеу",
- "Порубное – Сирет",
- "Красноильск – Векову-де-Сус",
- "Дьяковцы – Раковец".
Перед поездкой также стоит проверить актуальную загруженность пунктов пропуска, чтобы избежать длительного ожидания на границе. Ожидается, что после завершения ремонтных работ движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" будет восстановлено в обычном режиме.
Что этому предшествовало?
Ранее работу этого пункта пропуска неоднократно останавливали. В прошлый раз ограничения продолжались до 15 мая. В Госпогранслужбе объясняли, что временные сложности были связаны с активной фазой ремонтных работ на мосту, которые требуют частичного перекрытия движения.