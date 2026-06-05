Про це пишуть румунські видання Digi24 та Adevărul.

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Що відомо про ще 4 безпілотники, які виявили у порту Констанци?

Обізнані джерела повідомили румунським журналістам, що в прибережній зоні Констанци було виявлено ще 4 безпілотники з вибухівкою, на додачу до того, що вибухнув 5 червня.

Також ці дрони виявила Система спостереження за Чорним морем (SCOMAR). За даними ЗМІ, безпілотники нібито прямували у напрямку румунського порту.

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Довідково! SCOMAR – це система, яка використовується для моніторингу морського руху та діяльності в Чорному морі. Система використовує радари, датчики та інше обладнання для спостереження для виявлення та відстеження суден та інших об'єктів у морській зоні Румунії.

Нагадаємо, про вибух безпілотника у районі порту Констанци стало відомо вранці 5 червня. На місце прибули підрозділи поліції, жандармерії, рятувальники та інші екстрені служби, саму територію негайно оточили.

Румунські ЗМІ повідомляли, що вибух міг статися на борту морського безпілотника з десятками кілограмів вибухівки. Наразі достеменно невідомо, як саме цей дрон міг опинитися поблизу румунських територіальних вод.

Попередні дані також свідчать, що безпілотний апарат може бути українського походження, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.