Про це заявили ВМС ЗСУ.

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Що військові кажуть про вибух безпілотника?

Військові повідомили, що інцидент стався під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні.

ВМС ЗСУ також передали необхідну інформацію військово-морським силам Румунії, щоб запобігти втратам серед цивільного населення.

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Нагадаємо, про вибух безпілотника у районі порту Констанци стало відомо вранці 5 червня. Після отримання сигналу на місце прибули підрозділи поліції, жандармерії, рятувальники та інші екстрені служби – територію негайно оточили, а доступ сторонніх осіб до району інциденту обмежили.

Влада також активувала Червоний план втручання – спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки.

Зазначається, що про інцидент уже поінформували прем’єр-міністра Румунії. Інформацію також отримав президент Нікушор Дан, який у цей час прямував до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани. Міністерство внутрішніх справ Румунії тим часом оголосило про проведення спеціального брифінгу, де обіцяють оприлюднити нові деталі розслідування.

Згодом у прибережній зоні порту Констанца виявили ще 4 безпілотники. За попередньою інформацією, ці безпілотні апарати також містили вибухівку, але не здетонували.