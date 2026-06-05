Інцидент прокоментував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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Що розповіли в українському МЗС про вибух дрона в румунському порту?

Як наголосив Тихий, українська сторона завчасно поінформувала румунські служби про можливу небезпеку. Після цього відповідні органи України та Румунії Румунія оперативно координували дії, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку в районі події.

Завдяки швидкій взаємодії обох держав вдалося запобігти будь-яким ризикам для цивільного населення та інфраструктури порту.

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Цей інцидент ще раз свідчить про те, що повномасштабна агресія Росії, яка триває, становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону,

– наголосив речник МЗС.

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що українські дрони, які використовували для операції проти окупантів. Відомо, що під час виконання завдань у Чорному морі один із українських морських безпілотників ВМС ЗСУ через вплив російських засобів РЕБ втратив керування і опинився біля узбережжя Румунії.

Нагадаємо, вранці 5 червня стало відомо про вибух безпілотника в районі порту Констанца. На місце події оперативно прибули поліція, жандармерія, рятувальники та інші екстрені служби, а територію одразу взяли під охорону. За даними румунських ЗМІ, вибух міг статися на борту морського дрона, який, імовірно, мав на собі десятки кілограмів вибухівки.

Крім того, повідомляється, що у прибережній зоні порту Констанца, що в Румунії, де стався вибух дрона, виявили ще 4 безпілотники. Попередньо, ці безпілотні апарати також містили вибухівку, але не здетонували.