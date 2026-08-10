Об этом сообщил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

Как выглядит турецкое судно после удара БПЛА?

Появились кадры поврежденного судна MV Gulluk, которое, по сообщениям СМИ, 7 августа было подвергнуто атаке беспилотником вблизи Новороссийска.

Последствия атаки БПЛА на судно: смотрите видео

Погибших и пострадавших нет, после атаки судно, как сообщается, взяло курс на Стамбул.

Турция ранее предложила России и Украине объявить мораторий на удары по судам в Черном море – особенно на фоне роста рисков для гражданского судоходства.

Андрющенко подчеркнул, что Новороссийск – не просто гражданский порт, а один из ключевых российских логистических узлов, военная база и важный тыловой порт Черноморского флота после того, как Россия утратила возможность полноценно использовать Севастополь.

Россия принесла войну в Черное море. Теперь война постепенно приходит в российские порты со всеми вытекающими из этого последствиями для судоходства,

– заявил Андрющенко.

По словам руководителя ЦВО, любое судно в районе российских портов Черного моря фактически оказывается в зоне повышенного военного риска, а история с MV Gulluk показывает, что последствия этой войны все более непосредственно затрагивают международное судоходство.

В Черном море было атаковано турецкое рыболовное судно: что известно?

В Черном море якобы произошло нападение на турецкое рыболовное судно. В результате "атаки" один человек погиб, еще четверо пострадали.

Командование береговой охраны Турции уточнило, что в результате нападения и полученных повреждений судно затонуло. На помощь атакованному судну из порта турецкого города Инеболу вышло судно береговой охраны с медиками и 15 спасателями.

Службы спасли пятерых человек. Однако один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Он скончался во время транспортировки. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, доставив их в порт.