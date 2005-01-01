— Ти сам заговорив про історію з Іванчуком. Як тобі вона? З одного боку, ми розуміємо, хто такий Андрій Іванчук – людина, яка задекларувала найбільше готівки серед нардепів, колись один з керівників Народного фронту, якому приписували контроль над державною корпорацією Укрспирт з її мільярдними потоками. А з іншого боку – в суспільстві є шалений запит на справедливість, і багатьом людям точно подобаються такі історії. Мовляв, хай Іванчук, який мав оце все – тепер заасфальтує нам дорогу.

— Це насправді, імітація, а не боротьба з корупцією. Імітація справедливості. Це заходить людям, без питань. Але це взагалі нічого не змінює. Систему це не змінює. Це нічого не змінить, навіть якщо Іванчук буде інвестувати в цю дорогу (хоч я не вірю в це, бо це заборонено законом). І якщо навіть якийсь олігарх таки зробить щось після прохання Президента – це дуже погано.



Не має бути жодних домовленостей такого штибу з олігархами. Домовленості з олігархами – це прямо протилежне деолігархізації. Олігархи просто так ніколи нічого робити не будуть. Олігархи завжди будуть щось хотіти натомість. І це проблема. Це корупція. Тому без жодної симпатії до Іванчука – немає в мене до нього симпатії – такої розмови не має бути в принципі.



Якщо людина на чомусь засвітилася – нехай відповідає. Але не можна отак з барського плеча прийти і таке казати. Це або корупція, або хамство, яке ні до чого не призводить. І те, і те погано.

