– Монополія команди Зеленського на владу – це про реформи чи про перерозподіл?
– Це може бути про реформи, якщо це використати правильно. І це може бути про концентрацію влади і авторитаризм, якщо все піде не по тому шляху. Це одночасно і можливість, і ризик.
– Ахметов купує швидкі, Коломойський стелить дороги – це вже початок деолігархазації чи це її імітація?
– Це більша олігархізація, ніж була. Бо будь-які домовленості з олігархами – це негатив, і вони свідчать про те, що олігархи щось отримують натомість. Олігархи ніколи нічого не роблять просто так.
– Коломойський і Зеленський – хто з них маріонетка?
– Я думаю, що зараз ніхто з них не є маріонеткою. Тому що Коломойський ніколи не був маріонеткою, а Зеленський, напевно, звільнився, від будь-яких зобов'язань, отримавши так багато на виборах. Проте певна залежність там може існувати.
– Україна буде зростати чи падати?
– Україна поки що зростає. Якщо не буде світової кризи чи дурниць, які вміє робити українська влада – Україна продовжить зростати.
– В чому зберігати гроші – в гривні чи в валюті?
– Треба завжди диверсифікувати. Зараз, коли ми в кінці циклу – 60% в доларах, 30% – у гривні. Але головне, що ці гроші мають бути десь у банку, а не у вас під матрацом.