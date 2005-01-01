ПУТІВНИК ГАЛАКТИКОЮ

Погляд на Землю
"Путівник Галактикою", створений британським письменником Дугласом Адамсом, певно є найбільш універсальною серією і для того, аби передати весь масштаб Всесвіту, і для того, аби пояснити буквально будь-яке явище у ньому. Не дарма ж у "Путівнику" міститься відповідь на головне питання життя, Всесвіту і всього такого. Тому логічно, що космічною галуззю краще мандрувати саме за допомогою "Путівника Галактикою для космотуристів".

Космос, – сказано у "Путівнику", – великий. Без жартів. Ви навіть на мить уявити собі не можете, який він незбагненно великий. Можливо, ви гадаєте, що він не довший за дорогу до зубного лікаря? Це – ніщо у порівнянні з космосом. Дивіться:
Зрозуміло, що із такими масштабами і перспектив є значно більше. Тому людство, як вид активний і допитливий, дедалі активніше освоює космос. З активною участю України.
Переломним моментом став успішний повторний запуск ракети Falcon 9, який здійснила компанія SpaceX. Це означає, що вартість виводу людей і вантажів на орбіту суттєво зменшується. Тобто, якщо ракети, вартість яких становить кілька десятків мільйонів доларів, стануть багаторазовими, перспективи для освоєння космосу відкриваються просто запаморочливі. Тому що вартість палива для одного польоту ракети коштує лише 200 тисяч доларів, що значно розширює спектр людських можливостей. Як для дослідження Землі та її орбіти, так і для виходу за її межі. Вони стають практично нескінченними.

"Путівник Галактикою" пише:
"Нескінченність сама по собі плоска і нецікава. Дивлячись вгору в нічне небо, ми дивимося у нескінченність – відстань незбагненну, і тому позбавлену сенсу". Тому те, що є просто дуже-дуже-дуже великим дає уявлення про нескінченність набагато краще, ніж сама нескінченність. І аби зрозуміти всі перспективи, які дає людству Космос, потрібно зрозуміти, що ми можемо зробити на власній планеті із його допомогою.
Дистанційне зондування Землі
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За даними "Путівника", відомо, що існує безліч планет: "Це пояснюється тією простою причиною, що простір, в якому вони можуть існувати, також нескінченний. Однак не всяка з цих планет є населена. Звідси випливає, що число заселених планет скінченне". Тому освоєння нових планет – одна із найцікавіших і найглобальніших перспектив.
У найближчих планах – створити базу на Місяці і колонію на Марсі. NASA планує на одному з полюсів Місяця до 2024 року розпочати будівництво бази, що має стати перевалочним пунктом на шляху до Марсу. Європейське космічне агентство збирається створити постійну населену місячну базу до 2025 року. Приватна космічна компанія SpaceX планує організувати політ людей на Місяць уже протягом найближчого року. Засновник і керівник компанії Ілон Маск запевняє, що пасажирами космічного корабля, який виконає політ навколо Місяця, але не сідатиме на поверхню, стануть не професійні астронавти.
Відтак, зовсім скоро розпочнеться вивчення впливу космосу на організм людини. Це потрібно для подальшого створення колонії на Марсі. Окрім того, на Місяці можна використовувати реактори холодного синтезу для термоядерної реакції, а це майже необмежена і майже безкоштовна енергія, яка дозволить надовго забути про нафту та газ.
А потім – колонізація Марсу. Для початку планету потрібно буде облаштувати та створити там домашню атмосферу. Тобто, атмосферу із тиском, за якого було б можливе існування води у рідкому стані, підвищити температуру на приекваторіальних територіях, створити там щось схоже на озоновий шар для захисту від ультрафіолетового випромінювання та створити біосферу. Розпочати планують з "ущільнення" атмосфери на Марсі, після чого запуститься парниковий ефект, що й призведе до потепління. З урахуванням того, що, за даними того ж "Путівника", людські створіння – є "великими прилаштуванцями", успішність колонізації Марсу виглядає не такою вже і примарною.

Ще одна перспектива – видобуток цінних металів на астероїдах. Бонус цих маленьких планет у тому, що всі цінні метали знаходяться на їхній поверхні. Тому достатньо вполювати астероїд, вивести його на орбіту Місяця і почати "розкопки".
Можливостей – безліч. Було би бажання їх реалізовувати. Бо можливості стрімко розростаються, і людство вже переступило межу нового етапу розвитку. Україна ж поки балансує на межі. З одного боку, за роки незалежності, Державне космічне агентство змогло чимало зробити.
На піку розвитку міжнародної діяльності Україна стикнулася із анексією Криму – частина космічного обладнання залишилась на окупованому півострові. Війна із Росією також не надто сприяла розвитку космічної галузі. Та все одно розвиток, хоч і уповільнений, триває.
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З іншого боку – уваги до космічної галузі приділяється дедалі менше, фінансування космічних програм є, м'яко кажучи, не надто стабільним. При тому, що на належну реалізацію Шостої космічної програми потрібно приблизно 425 млн грн – 68% від фінансування недофінансованої діючої космічної програми. Ніби багато. Але якщо йдеться про питання розвитку держави, спроможної бути конкурентною у сучасному світі, економити, певно, не варто.
Можливість долучитися до світових процесів Україна має. Головне цю можливість не втратити. Тому що, як вчить нас "Путівник", у кожного в житті є свій щасливий випадок, якщо вже ти спромігся змарнувати ту можливість, яка була тобі важливіше за все, далі твоє життя йде на диво спокійно.
Автори проекту:
Євгенія Мазур


Едуард Крижанівський
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