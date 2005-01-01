"Путівник Галактикою", створений британським письменником Дугласом Адамсом, певно є найбільш універсальною серією і для того, аби передати весь масштаб Всесвіту, і для того, аби пояснити буквально будь-яке явище у ньому. Не дарма ж у "Путівнику" міститься відповідь на головне питання життя, Всесвіту і всього такого. Тому логічно, що космічною галуззю краще мандрувати саме за допомогою "Путівника Галактикою для космотуристів".



Космос, – сказано у "Путівнику", – великий. Без жартів. Ви навіть на мить уявити собі не можете, який він незбагненно великий. Можливо, ви гадаєте, що він не довший за дорогу до зубного лікаря? Це – ніщо у порівнянні з космосом. Дивіться:

