ПУТІВНИК ГАЛАКТИКОЮ

А потім – колонізація Марсу. Для початку планету потрібно буде облаштувати та створити там домашню атмосферу. Тобто, атмосферу із тиском, за якого було б можливе існування води у рідкому стані, підвищити температуру на приекваторіальних територіях, створити там щось схоже на озоновий шар для захисту від ультрафіолетового випромінювання та створити біосферу. Розпочати планують з "ущільнення" атмосфери на Марсі, після чого запуститься парниковий ефект, що й призведе до потепління. З урахуванням того, що, за даними того ж "Путівника", людські створіння – є "великими прилаштуванцями", успішність колонізації Марсу виглядає не такою вже і примарною.