— Але тим, як "вирішує питання" команда Зеленського, мільйони його виборців захоплюються. І тим, що Пашинський, який заробляв гроші на війні, за ґратами. І тим, що Порошенко, який багато кого розчарував і обманув чимало надій, ходить на допити в ДБР. Багатьом подобається, коли президент посилає під три чорти якогось місцевого посадовця. Бо стикаючись щодня з брехнею, хамством і байдужістю таких чиновників, люди самі мріяли б сказати якомусь місцевому князьку "Вийди звідси, розбійник". Але не можуть.
Тому це викликає захоплення – і манера, і спосіб: нарешті хтось поставив "розбійника" на місце. Тому для багатьох не очевидно, що "вирішувати питання" – це шлях нікуди. Може, ти поясниш їм, чому – і президенту, і тим, кому це здається нормальним в країні, де законні інструменти встановлення справедливості не працюють?
— Я поясню на прикладі того-таки футболу. Якщо якась команда має вплив на суддів, вона може домовитися, купити всіх, дійти до фіналу національного чемпіонату і виграти його. Але ніде в світі ця команда не виграє. Вона буде неконкурентною. З принципом "рішалова" замість закону ми упираємось в те, що Україна просто зупиняється в розвитку. Тільки тоді, коли усі в країні мають однакові можливості – будуть народжуватись нові ідеї, створюватись якісні продукти, нові нормальні політичні і медіапроекти, які робитимуть країну кращою і колись виведуть на один рівень з розвиненими державами.
Ніхто не прийде в Україну вкладати гроші, поки тут працює "рішалово". Ну прийде сюди умовно Shell чи Chevron вкладати гроші в видобуток газу? Ні, не прийдуть, бо завтра хтось може "порішати" – і в них відберуть все, в що вони інвестували. Вкладати в Україну – надто ризиковано.
І хто гарантує, що сьогодні питання "вирішуються" на користь народу, а завтра рівно ті самі люди не використають рівно ті самі важелі навпаки – проти інтересів народу?
Взагалі, коли кажуть, що в Україні не працює закон – це не зовсім правда. Він працює, тільки це закон сильного. А сильний той, хто при владі. І він може робити, що хоче.