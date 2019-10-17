— Під час прес-марафону президента твоє питання до нього про те, коли замість "рішалова" в країні почнуть діяти закони, викликало бурю емоцій, зокрема, і у самого Володимира Зеленського, який дещо втратив витримку. На YouTube твою випадкову суперечку з ним подивилось вже 700 тисяч людей. Чому ти поставив президенту саме це питання?

— Мені здається, що це головне питання. Без дії законів не буває демократії. Закони – це така штука, яка допомагає нам всім залишатися в рівних умовах скрізь – в політиці, в економіці, в будь-якій сфері життя. Коли Зеленський балотувався в президенти, він використав для перемоги свій серіал "Слуга народу", в якому одним з головних меседжів була обіцянка справедливості для усіх. Його герой обіцяв, що справедливість буде розповсюджуватися не лише на багатих і наближених до влади.



Потім, у передвиборчій кампанії, Зеленський обіцяв, що як елемент встановлення справедливості країна невдовзі побачить посадки: "Весна прийде – будемо саджати". Але справедливість – це не посадки. Справедливість, це коли діють закони. Це як правила в футболі. Є гра, в якій всі чітко знають, що м'яча, наприклад, руками торкатися не можна, інакше можеш вилетіти з поля. Так і в житті: закони мають діяти всі і для всіх. Якщо закони порушуються, то повинна спрацьовувати система – правоохоронна, судова – яка має втрутитись і зупинити факт порушення. Саме це і є справедливістю – дотримання законів, а в разі їх порушення – невідворотність покарання. Це одна з головних функцій держави.



В Україні, на жаль, досі замість законів діє принцип "рішалова" – використання схем, зв'язків, телефонних дзвінків, щоб швидко вирішити питання. Доступ до таких "інструментів" мають одиниці. І ніхто не гарантує, що сьогодні питання буде вирішено на користь суспільства, а завтра – ті самі методи не будуть використані проти нього. Ми це проходили вже мільйон разів за різних президентів – Сім'я Януковича, Гладковські-Свинарчуки, Пашинський, монополії, "Роттердам+" і так далі. Таке "рішалово" повинно зникнути. Я просто навів президенту кілька прикладів того, як це "рішалово" працює зараз в його ж офісі. І запитав, коли ж нарешті почнуть працювати закони. От і все.

