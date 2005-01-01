В умовах сучасної окупації Криму російська влада продовжує дотримуватись власних репресивних традицій щодо кримських татар. Заборонено діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Частину кримців визнано екстремістами за їхнє віросповідання.
Проти кримськотатарських активістів регулярно порушуються справи про адміністративні правопорушення. Найбільше адмінпорушень було "вчинено" кримськими татарами ще у травні 2014 року, коли вони виходили на вулиці висловити протест проти заборони в'їзду на півострів лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву. Кримінальні справи проти кримців здебільшого порушували за так звані масові заворушення 26 лютого 2014 року. Російські силові структури, намагаючись залякати критиків окупації півострова, влаштовують рейди на десятки домів кримських татар начебто в пошуках незаконної зброї, наркотиків та "екстремістської" літератури. Ті деякі адвокати, які не відмовляються захищати в кримських судах інтереси незгодних, зазнавали переслідувань з боку російської влади. Кримськотатарські лідери Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров у вересні отримали тюремні терміни за свій мирний активізм.
Окрім адміністративних і кримінальних справ, кримські татари піддаються ще й дискримінації за національною ознакою, їх звільняють з роботи, їхній бізнес піддається утискам.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров, відповідаючи на запитання про спільний інтерес українців і кримських татар, сказав: "Для Української держави весь інтерес у тому, щоб повністю відновити свій суверенітет. І це також інтерес кримських татар, які хочуть зберегти свій народ. Нас скріпили останні події, особливо після депортації всі були об'єднані намаганням повернутися на свою землю. І це не просто було "хочу", це усвідомлення того, що якщо ми не на своїй землі, то ми втратимо себе і зникнемо".