Як і будь-яка держава, Кримське ханство мало власні інтереси. З одного боку – потрібно було змусити Річ Посполиту сплачувати данину. З іншого – створити лояльну для себе козацьку державу, яка прикривала би Крим і від Польщі, і від Москви. Тому надмірне посилення Хмельницького теж не влаштовувало кримського хана. Хмельницький, як спритний дипломат, випробовував різні комбінації союзів.



Зрештою, вже через півтора року після укладення союзу з Московським царством, Хмельницький розчарувався у своєму рішенні і відновив приязні відносини із Кримом. У листопаді 1655 року українці й татари домовилися, що "хто був би ворогом Війську Запорозькому, то й хану ворогом буде, і хан нікуди не вирушить зі своїм військом, але туди піде, куди Військо Запорозьке вирушить".



Дружбу з кримськими татарами продовжили наступники видатного гетьмана. У 1659 році Іван Виговський саме з допомогою хана Мехмеда IV Герая розгромив велике московське військо під Конотопом. Це був яскравий приклад успішної бойової співдружності козаків і татар. Слава Конотопської перемоги однаковою мірою належить як українському, так і кримськотатарському народам.



Протягом 1666-1671 років гетьман Петро Дорошенко в союзі з Кримським ханством з перемінним успіхом вів бойові дії проти Речі Посполитої. Наприклад, у грудні 1666 року козаки й татари розбили поляків у битві під Браїловим на Поділлі.



На початку 1711 року гетьман Пилип Орлик уклав із Кримським ханством Кайрський договір про оборонно-наступальний військовий союз, спрямований проти російського царя Петра І. Результатом договору став похід українських і кримськотатарських військ на Правобережну Україну (від Бендер до Білої Церкви і Фастова) та рейд на Слобожанщину.

