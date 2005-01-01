— На наступних може не бути вже самої мажоритарки.

— Елементи мажоритарної системи все одно збережуться, навіть якщо вибори будуть проводити за новим виборчим кодексом. Тому що все одно буде вестися агітація за конкретну людину в межах певної території.



Попри те, що я не виграв, результатами виборів я задоволений. Тому що, з одного боку, важливо показати оновлення, за яке ми боролися. Якість цього оновлення ми ще побачимо. Я не хочу з першої хвилини ставити на людях хрест і вішати ярлики, називати їх неуками або не готовими до цієї роботи. Не існує професійної освіти для роботи депутатом. Це виборна посада, яка відображає суспільство. А в суспільстві є представники різних професій. Можливо, навпаки, люди, які здаються не готовими, будуть ефективними.



А з іншого боку, ці вибори дозволять нарешті поставити крапку в дискусії, яка точиться в Україні усі 30 років – про те, що немає повноти влади в одних руках, тому ми не можемо провести реформи і боротися з корупцією. У будь-якої влади для корупції завжди є офіційне обґрунтування: нам треба займатися корупцією, щоб задовольнити "хотєлки" наших партнерів по коаліції або ухвалити закон про бюджет. Коли приймається бюджет, в ньому завжди закладаються корупційні міни. Коли їх викривають, представники влади неофіційно виправдовуються, що це кістка для партнерів по парламенту – якоїсь там Волі народу або Відродження, яку вони будуть гризти, а взамін проголосують за бюджет і Україна, мовляв, буде рухатись далі вперед, МВФ дасть гроші... Завжди був такий логічний ланцюг для обґрунтування корупції. А зараз владі не треба ніяких партнерів – уся влада в одних руках.От тепер ми і подивимось, були ці аргументи фейковими чи справжніми.



Крім того, влада завжди казала: ми не можемо провести реформу, тому що немає повноважень. Люди бідкаються – влада розводить руками, як кажуть. Тепер є більшість.Тепер ми нарешті також побачимо, справжній це аргумент чи надуманий. Бо може виявитись, що Україна так складно йде своїм шляхом змін зовсім з інших причин, а не тому що у "неправильна більшість".

