– Який парламент буде кращим – восьмий чи дев'ятий?
– VIII скликання все, чого могло досягти в тому контексті, в якому перебувало – досягло. Тепер новий контекст – уся влада в одних руках. Набагато більше можливостей для змін – але ризики так само нові. Глобально IX скликання може досягти більшого.
– Нові обличчя в Раді дають надію чи це безнадійно?
– Ми навішуємо ярлики на людей, яких навіть не знаємо. Да, вони, можливо, були не політиками, а гумористами чи фотографами. Але насправді вони можуть розкритися з нового боку і показати себе ціннісно іншими. А ті, хто нам здається підготовленими реформаторами, – можуть розчарувати. Треба кожному дати шанс проявитись.
– Робота в Раді стала для тебе розчаруванням?
– Я переконаний, що журналісти не до кінця можуть побачити як глибину деградації політики, так і глибину тих дилем, які стоять кожного дня, поки самі не стануть частиною політичного процесу.
– Для тебе влада стала спокусою?
– Я б не сказав так. Швидше, вона мене змінила. Позбавила ілюзій і категоричності.
З іншого боку, моя робота депутатом, можливо, когось розчарувала в мені самому. Але людина є такою, якою вона є, а не такою, як ви про неї думаєте. Тому така втрата ілюзій з усіх боків була корисною.
– Що далі – політика чи журналістика?
– Журналістика залишається зі мною так само, як навики музиканта залишаються у президентів, наприклад, незалежно від того, де я буду працювати. З журналістів – набагато кращі політики, ніж з бізнесменів. Я за те, щоб журналісти більше долучались до політики. Число місць в парламенті – вичерпне, тому чим більше там буде хороших людей, тим менше буде поганих.