Якщо зовні важко контролювати якість повітря та мінімізувати рівень алергенів, то вдома це легко зробити завдяки сучасним спеціальним пристроям – очищувачам повітря.



Варто пам'ятати, що повітря в оселі може бути у 2-5 разів більш забруднене, ніж ззовні. Адже вдома збирається пил, можуть бути домашні тварини, використовуються хімічні засоби для прибирання. Та й приготування їжі, особливо смаження, не минає без наслідків, хоч вони і непомітні для людського ока.



Очищувачі повітря призначені для видалення мікрочастинок пилу, бактерій, грибків і неприємних запахів з повітря, щоб створити комфортні та безпечні умови проживання, адже в приміщенні ми проводимо більшу частину життя.

