Як суттєво зменшити вплив алергенів без препаратів
Щороку після зими усі з нетерпінням чекають тепла. Окрім алергіків, які з жахом очікують спеки і цвітіння, адже вони невимовно страждають від квіткового пилку та інших поширених алергенів. Однак технології не стоять на місці і дають шанс людям із підвищеною чутливістю дихати влітку на повні груди.
Як алергія псує життя та влаштовує справжні випробування?
Алергія є доволі поширеним і непередбачуваним захворюванням, яке не завжди дає про себе знати з раннього дитинства, але спричиняє у житті чимало дискомфорту. Так, на сьогодні, понад третина українців – алергіки.
Читати російську версію
Найсильнішим алергеном є пилок рослин
Особливо вразливі до агресивної дії алергенів вагітні жінки, діти та люди похилого віку. Ігнорувати алергію – не вихід, адже вона може спричинити значно серйознішу недугу – бронхіальну астму алергічного типу. Статистика невтішна, у більш ніж 50% дорослих і 80% дітей бронхіальна астма з'явилась через алергічну реакцію на певні подразники. До того ж, дані по світу вражають: від бронхіальної астми та алергічного риніту страждає 334 мільйони людей, і ця цифра постійно зростає.
Так що ж таке алергія і як вона виникає?
Алергія - це підвищена чутливість організму людини до чужорідних речовин, які потрапляють в організм ззовні (через шкіру, слизові оболонки і кров) чи утворюються в самому організмі.

Серед найпоширеніших симптомів алергії: закладений ніс, чхання, кашель, риніт, почервоніння очей, свербіж.

Алергія може проявлятися на пилок трав та дерев, продукти харчування, сонячні промені, холод, медикаменти та косметику, шерсть тварин і отруту комах. Провокують алергію також кліщі і спори грибів, зокрема, плісняви та навіть звичайний пил.
Ігнорування алергії може спричинити бронхіальну астму – найбільш поширену хронічну хворобу серед дітей
Варто відмітити, що алергени діють агресивніше в забрудненому промисловими викидами та вихлопними газами повітрі міст. А додамо до цього вже існуючі наслідки глобального потепління, через яке та ж амброзія тепер дає вдвічі більше пилку – й алергікам і без фільмів жахів стає «весело». До того ж, серйозно страждають астматики, які мають алергічні реакції на пил або мікроорганізми у вовні чи пір'ї тварин.

Зарадити алергії допомагають антигістамінні ліки чи кортикостероїди. А ще допоможуть технологічні ноу-хау – очищувачі повітря.
Корисна альтернатива препаратам від алергії є, і вона діє
Якщо зовні важко контролювати якість повітря та мінімізувати рівень алергенів, то вдома це легко зробити завдяки сучасним спеціальним пристроям – очищувачам повітря.

Варто пам'ятати, що повітря в оселі може бути у 2-5 разів більш забруднене, ніж ззовні. Адже вдома збирається пил, можуть бути домашні тварини, використовуються хімічні засоби для прибирання. Та й приготування їжі, особливо смаження, не минає без наслідків, хоч вони і непомітні для людського ока.

Очищувачі повітря призначені для видалення мікрочастинок пилу, бактерій, грибків і неприємних запахів з повітря, щоб створити комфортні та безпечні умови проживання, адже в приміщенні ми проводимо більшу частину життя.
Очищувач повітря від Philips нейтралізує в оселі 99,97% алергенів
А працюють вони за таким принципом – обираєте необхідний режим очищення повітря (загальний режим, надчутливий режим усунення алергенів або надпотужний режим усунення бактерій і вірусів).

Далі повітря надходить у пристрій та проходить через датчик Aera Sence – це датчик, який точно виявляє часточки діаметром менше 2,5 мкм (у т.ч. найпоширеніші алергени приміщення, які переносяться повітрям). Потім він обробляє цю інформацію, забезпечуючи встановлення налаштувань очищувача на ідеальному для поточних умов повітря рівні, а також постійно їх перевіряючи. Ви отримуєте зворотній зв'язок про якість повітря у приміщенні в реальному часі через відображення рівня часточок розміром 2,5 мкм.
Подбайте про повітря вдома – і забудете про прикрі симптоми алергії та астми
Очищення відбувається завдяки унікальній технології VitaShield з аеродинамічною конструкцією і фільтром NanoProtect, що має покращену частоту подачі чистого повітря до 333 м3/год.

Як результат, очищувач повітря від Philips:

  • видаляє в оселі 99,97% алергенів;
  • видаляє 99,9% шкідливих частинок розміром аж до 0,02 мікрон;
  • до 99,9 % бактерій та вірусів;
  • 99,97 % пилку, пилу, пилових кліщів, шерсті домашніх улюбленців, спор грибків та плісняви;
  • а також нейтралізує шкідливі гази і неприємні побутові запахи.
Детальніше про очищувач
Завдяки низькому рівню шуму очищувач повітря від Philips не порушить чуйний дитячий сон
Таким чином ви отримуєте чисте, здорове повітря в оселі природнім шляхом, створюючи комфортний та безпечний простір для життя. Оскільки низький рівень шуму в режимі сну (20,5 дБ) дозволяє використовувати пристрій вночі та ставити у дитячій кімнаті.
Чисте повітря в оселі – перший крок до повноцінного життя без алергії
Ефективність очищувача Philips підтверджена клінічними випробуваннями Європейського центру дослідження проблем алергії (ECARF), які довели, що використання очисника Philips сприяє скороченню проявів симптомів захворювання в алергіків.
Очищувач повітря від Philips – здорове повітря в оселі природнім шляхом
Пристрій також пройшов сертифікацію Airmid (США), яка базується на міжнародних стандартах для лікування астми та алергії.
Додаткові переваги
Очищувач повітря – не лише неоціненна допомога людям, які страждають на алергію та астму, а й профілактика низки захворювань, які провокуються інфекціями та бактеріями у повітрі.

І це ще не все – очищувач повітря Philips можна під'єднати до WiFi і, через мобільний додаток Air Matters, відстежувати рівень алергенів у приміщенні та навіть на вулиці. Окрім того, ви у зручний спосіб можете дистанційно керувати пристроєм.
Технологія очищувача повітря Aera Sence дозволяє аналізувати якість повітря у приміщенні у реальному часі за допомогою додатка Air Matters
Слід також відзначити, додаток Air Matters отримує інформацію з 10 тисяч станцій, які моніторять повітря у 50 країнах світу, і складає прогноз на 3 дні щодо концентрації та видів пилку у повітрі. Тож, завдяки розумному очищувачу повітря від Philips, ви зможете забезпечити комфортний мікроклімат у приміщенні під час активної дії алергенів, що дозволить зменшити або повністю відмовитись від препаратів та легко дихати на повні груди.

Пам'ятайте: чистіше повітря у домі – здоровіший організм!
Дізнатися більше
Повернутись на сайт 24 каналу
Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ "Телерадіокомпанія "Люкс", Сайт "Телеканалу новин 24".
Made on
Tilda