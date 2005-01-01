А працюють вони за таким принципом – обираєте необхідний режим очищення повітря (загальний режим, надчутливий режим усунення алергенів або надпотужний режим усунення бактерій і вірусів).
Далі повітря надходить у пристрій та проходить через датчик Aera Sence – це датчик, який точно виявляє часточки діаметром менше 2,5 мкм (у т.ч. найпоширеніші алергени приміщення, які переносяться повітрям). Потім він обробляє цю інформацію, забезпечуючи встановлення налаштувань очищувача на ідеальному для поточних умов повітря рівні, а також постійно їх перевіряючи. Ви отримуєте зворотній зв'язок про якість повітря у приміщенні в реальному часі через відображення рівня часточок розміром 2,5 мкм.