Не примушуйте розповідати про те, про що не готові почути. Не ставте дурні питання на кшталт "Ти вбивав людей?" чи "Ти бачив смерть?". Ви не знаєте, що саме ви спровокуєте.



Надокучливі розпитування можуть спровокувати флешбек – коли людина подумки повертається у бойову ситуацію, і цей спогад перекриває реальність. Наполегливими домаганнями з проханнями "Поговори зі мною, поділися" сім'ї, через незнання, переводять бійців у цю диссоціативну стадію, коли спогад реальніший за саму реальність. Це небезпечно.



Ви не можете відчути все, що він пережив. Ви не можете зрозуміти його досвід, як би сильно ви не співчували. Ви можете лише вислухати. Коли він сам буде готовий говорити. Для того, щоб ваш коханий почав чимось ділитись і переживати, він має знати – це безпечно. У першу чергу для нього. Захоче – розкаже. Просто дайте знати, що завжди готові вислухати.

