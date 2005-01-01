— Чому робота з новинами тебе навчила?
— Бути обережною. Війна, теракти, стільки людей гинуть у ДТП, діти – гинуть від безглуздих речей, причиною яких є ми – дорослі… Коли працюєш у новинах, це дуже видно. Усвідомлення того, що ми дуже легковажні у буденному житті – це було перше, що мене зачепило. Я стала більш обережною і уважною до себе, до рідних і дітей – і своїх, і чужих. Тому закликаю всіх – будьте відповідальнішими! Це – важливо.
Політики це теж стосується. Суспільство зараз стало свідомішим, багато що змінилось після пережитих нами трагічних подій. Але потрібно рухатися далі. Продовжувати розвиватись. Люди трохи викривлено сприймають істинно важливі речі. Це як про тих двох інженерів: інженер, який будує мости, заробляє менше, ніж інженер фінансовий, який будує ілюзії. Люди охочіше вірять у щось химерне, ніж у логіку чи факти. Ми обираємо політиків більше за слова чи зовнішній вигляд, ніж за те, що вони роблять. При тому, що ми всі впевнені в своїй обізнаності, в нас є доступ до інтернету, інформації. Але все одно продовжуємо обирати корупціонерів та демагогів. На телебаченні ми маємо можливість розставити акценти так, щоби показати справжню суть проблеми. Тому ми маємо показувати істину, а не ілюзію.