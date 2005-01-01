— Всі ці зйомки у натовпах, на акціях, дивні пози та повзання по землі із купою техніки у пошуках кадру – ти цим всім займалась?

— Так. У мене було багато техніки, я постійно була на якихось заходах, шукала на вулицях цікаві сюжети, звисала з парламентського балкону. Тоді це дуже захоплювало! Я була тоді бунтаркою. А коло спілкування складалось переважно з чоловіків.



Потім я пішла в інститут підвищення кваліфікації для працівників ЗМІ. Пройшла курс фотографії, набралась професійного досвіду. Але пізніше відчула, що дійшла певного піку кар'єри – перепробувала все цікаве і трохи перегоріла. Далі не було куди рухатись. Хотілось чогось нового.

