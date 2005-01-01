Зробити свій дім чистим та безпечним у світі сучасних технологій не складно – достатньо щоразу прибирати за допомогою хорошого пилососа. Однак як обрати справді ефективну модель? Адже нині на ринку дуже велика пропозиція цієї продукції.
Підказкою для споживачів є спеціальне маркування пилососів. Адже в Україні діє Технічний регламент енергетичного маркування, затверджений постановою КМУ, № 381 від 31 травня 2017 р.
По цій етикетці з енергомаркуванням можливо відразу зрозуміти, якісний це пилосос чи ні, і обрати саме ту модель, яка вам потрібна. Тепер обрати пилосос можна легко та швидко!
Відповідно до нового закону, всі виробники мають маркувати свої пилососи енергоетикетками, незалежно від торгової марки чи країни-виробника. Саме на цій етикетці міститься вся важлива інформація про характеристики конкретної моделі пилососа.
Зокрема, на етикетці ви можете побачити різні літери, від А до G. Це класи ефективності, де А – найвищий клас, далі рівні B, C і так далі. Відповідно, G – найнижчий рейтинг ефективності.
Найважливіші критерії у виборі пилососа
Раніше існував стереотип: що потужніший пристрій, що більше в нього Ватт (споживання енергії) – то він кращий. Але на прикладі енергоефективних лампочок можна переконатись, що ефективність важливіша за потужність. Так, сучасна ЛЕД-лампа світить яскравіше, працює довше, та при цьому споживає менше енергії. Те ж саме стосується побутової техніки, зокрема й порохотягів.
Одним із найважливіших критеріїв у виборі пилососа, безумовно, є якість прибирання. У пилососі їх навіть дві: якість прибирання твердих покриттів (плитки, ламінату) та якість прибирання килимів.
Фільтрація повітря
Ще один не менш важливий критерій якості прибирання – це фільтрація. Бо саме дрібний пил є основним ворогом нашого здоров`я та збудником безлічі алергічних захворювань і хвороб дихальних шляхів. Особливо небезпечно це для дітей.
Нині взірцевим вважають стандарт HEPA - високоефективна фільтрація повітряних часточок. Фільтри такого типу захоплюють та утримують не лише часточки пилу, шерсті тварин та іншого дрібного бруду, а й навіть бактерії і віруси, збудники астми та алергії. Весь цей "коктейль" осідає в пилозбірнику, а назовні виходить чисте та корисне повітря.
Витрати електроенергії
Також важливим є клас енергоефективності. Виявляється, для надефективної роботи порохотяга достатньо 550-750 Вт споживчої енергії. Завдяки цьому ви дбаєте про навколишнє середовище та навіть маєте нагоду заощадити гроші, а пилосос служитиме вам набагато довше. Бо за такої споживчої потужності не перевантажується мотор.
Рівень шуму
Ну і варто зважати на гучність роботи. Адже що тихіше пристрій працює, то краще. Тоді він не заважає розмовляти з близькими, слухати музику чи дивитись фільм. Найкращі примірники порохотягів видають 64-67 децибел. Рівень шуму таких пилососів не перевищує гучність звичайної розмови.
Як обрати найкращу модель
Кожен із вище перелічених критеріїв отримує оцінку буквою від A до G. Ця літера повинна бути виділена в рядку серед інших – це і є відповідний клас ефективності. Тож, якщо коротко – потрібно шукати букви «А» на етикетці. І чим більше їх буде на маркуванні, тим якіснішою є конкретна модель пилососа.
Відповідно, найякіснішою моделлю є пилосос, що має 4 виділених літери «А» на маркуванні. Це означає, що модель найкраще прибирає на твердих поверхнях, килимах, випускає чисте повітря та заощаджує вашу електроенергію.