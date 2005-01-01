Раніше існував стереотип: що потужніший пристрій, що більше в нього Ватт (споживання енергії) – то він кращий. Але на прикладі енергоефективних лампочок можна переконатись, що ефективність важливіша за потужність. Так, сучасна ЛЕД-лампа світить яскравіше, працює довше, та при цьому споживає менше енергії. Те ж саме стосується побутової техніки, зокрема й порохотягів.



Одним із найважливіших критеріїв у виборі пилососа, безумовно, є якість прибирання. У пилососі їх навіть дві: якість прибирання твердих покриттів (плитки, ламінату) та якість прибирання килимів.

