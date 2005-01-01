Окрім того, духові шафи мають тришарове скло, а в останніх моделях – навіть чотиришарове, яке не перегрівається. Тому можна не боятися випадково до нього доторкнутися і не хвилюватися за безпеку маленьких дітей чи домашніх улюбленців.



Індукційна поверхня Kaiser має розумну систему автоматичного ввімкнення та вимкнення, сенсорне налаштування потужності та функцію таймера та підлаштується під будь-який посуд, тому неробоча поверхня залишається холодною, знову ж таки зменшуючи ризик отримати опік при контакті з нею.

