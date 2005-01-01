Розумна техніка для кухні, що істотно спрощує процес готування їжі
Невдовзі розпочнуться Різдвяні свята і за великим столом збереться вся родина. Приготування до таких застіль може добряче виснажити будь-яку господиню, проте із сучасною технікою перебування на кухні перетворюється на справжнє задоволення.
Духова шафа від Kaiser дасть змогу перетворити ваші страви на справжні витвори мистецтва, а вишуканий дизайн не залишиться без уваги ваших гостей.
Інтуїтивне сенсорне управління дуже полегшує процес готування. Щоб обрати потрібну програму – достатньо одного дотику.
Витяжка оснащена зручним сенсорним управлінням, економічним трьохшвидкісним мотором, LED-освітленням та п'ятихвилинним таймером, який сам відключить витяжку.
Безпека
Окрім того, духові шафи мають тришарове скло, а в останніх моделях – навіть чотиришарове, яке не перегрівається. Тому можна не боятися випадково до нього доторкнутися і не хвилюватися за безпеку маленьких дітей чи домашніх улюбленців.
Індукційна поверхня Kaiser має розумну систему автоматичного ввімкнення та вимкнення, сенсорне налаштування потужності та функцію таймера та підлаштується під будь-який посуд, тому неробоча поверхня залишається холодною, знову ж таки зменшуючи ризик отримати опік при контакті з нею.
Експлуатація та догляд
Простора шафа на 80 літрів дозволяє помістити деко на одному з п'яти рівнів, що дає можливість обрати оптимальний – для ідеального приготування. Функція подачі пару під час запікання чи смаження зробить вашу випічку хрусткою зовні і соковитою в середині без зайвих зусиль.
А система піролітичного очищення спрощує догляд за духовою шафою і вона завжди залишатиметься чистою.
Енергоефективність
Енергоефективність – характерна риса німецької техніки Kaiser з діапазоном класу від А до А++. Це стосується як споживання газу чи електрики так і води.
Приміром, розумні посудомийні машинки від німецького виробника оснащені системою оптимізації споживання ресурсів та часу відповідно до завантаження та характеру забруднення. Та й в цілому вони здатні зробити повсякденне життя комфортнішим.
Вишуканий дизайн
Індукційна поверхня Kaiser має стильний хай-тек дизайн. А для тих, хто звик до переваг сучасної техніки і при цьому ностальгує за класикою компанія створила вражаючу лінійку в ретро-стилі, яка отримала назву Empire. А вишуканий дизайн XIX століття створить на кухні неповторну урочисту атмосферу.
Духові шафи представлені в електричному та газо-електричному виконанні, покриті жароміцною емаллю. Як і в хай-тек лінійці, тут є функція каталітичного очищення, таймер – щоправда в аналоговому виконанні. До слова, таку духову шафу можна поєднати як з індукційною поверхнею так і з газовою з емальованої сталі.
А про всі запахи під час приготування подбає витяжка з інноваційним дизайном, яка стане корисним та стильним доповненням кухні.
Усю необхідну кухонну техніку можна підібрати в одному стилі, створити потрібний ансамбль залежно від вподобань і потреб користувача.
Незалежно від стилю вся техніка Kaiser має одну спільну рису – надійність високого класу. Сервісні центри по всій Україні забезпечують гарантійне та післягарантійне обслуговування. Тож вислів "справжня німецька якість" – не пусті слова.
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