TWIN TOWER– УНІКАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО МОРЯ В БАТУМІ
TWIN TOWER– УНІКАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО МОРЯ В БАТУМІ
Вежі-близнюки в самому серці туристичного Батумі - один з найбільших проектів будівельної компанії ORBI GROUP - вражає своїми масштабами.
Нова сучасна Грузія впевнено підкорює серця туристів з усього світу. Так, в 2018 році країну відвідало майже 9 000 000 туристів, що на 2 000 000 більше, ніж за попередній рік. І це не дивно, адже Грузія увійшла до п'ятірки найбільш безпечних країн світу. Справжній туристичний бум зараз в Батумі. Не дарма це місто називають другим Дубаї. Сюди круглий рік їдуть за чорноморськими пляжами, смачною грузинською кухнею, знаменитою грузинською гостинністю і незабутньою атмосферою.
Тут, на першій лінії, в самому серці туристичного Батумі, закінчується будівництво 55-поверхових хмарочосів з казковими панорамними видами на море і гори.
TWIN TOWER – це один з найбільших в світі 5-зіркових багатофункціональних готельних комплексів, який вже влітку цього року відкриє свої двері для туристів з усього світу. Криті та відкриті басейни, СПА і фітнес центри, кафе і ресторани різних кухонь світу, казино, концертні та конференц-зали, медичні центри, розважальні та дитячі майданчики. В цілому, близько 150 000 квадратних метрів шопінгу і розваг. Також на території TWIN TOWER відкриється найбільший торгово-розважальний центр Батумі з магазинами всесвітньо-відомих брендів.
Один з найбільш надійних забудовників Грузії – ORBI GROUP – подбав про довговічність комплексу. Скляні фасади хмарочосів зроблені з якісного матеріалу, тому не втратять зовнішній вигляд з роками і доповнюватимуть архітектуру розвиненого міста.
ВИГІДНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ
У готельному комплексі TWIN TOWER можна придбати у власність дохідні апартаменти «під ключ». У будівництві та ремонті застосовують якісні матеріали європейських виробників, а над інтер'єром працюють кращі грузинські та іноземні дизайнери. Апартаменти оснащені технікою визнаних у всьому світі брендів і італійськими меблями. В апартаментах TWIN TOWER можна зробити реєстрацію та отримати постійний вид на проживання в Грузії.
Тут можна жити і відпочивати з сім'єю, або ж здавати нерухомість в оренду. Про це під час відсутності власника подбає керуюча компанія. При цьому, дохід становить від $ 7000 на рік. Зручні умови придбання для громадян різних країн, вигідні умови розстрочки і оперативне оформлення документів лише за 1 день звичною для покупця мовою, робить проект TWIN TOWER одним з найпривабливіших на світовому ринку нерухомості. А відсутність мовного бар'єру і будь-яких податків на квадратні метри зробить таку покупку ще більш приємною.
ТУРИ ЗА ПОКУПКОЮ НЕРУХОМОСТІ У БАТУМІ
Будівельна компанія ORBI GROUP організовує ознайомчі тури в Батумі. Це кілька, насичених розважальною програмою, незабутніх днів на березі Чорного моря. Під час такої поїздки майбутні власники квадратних метрів знайомляться з Батумі і регіоном гірській Аджарії, відвідують кращі грузинські ресторани, відпочивають на концертах зірок шоу-бізнесу, зокрема, легенди Вахтанга Кікабідзе і, звичайно ж, дізнаються від перших обличь компанії про вигідні пропозиції з придбання нерухомості. Нерухомості, яка працює на своїх власників і приносить пасивний дохід весь рік.
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