У готельному комплексі TWIN TOWER можна придбати у власність дохідні апартаменти «під ключ». У будівництві та ремонті застосовують якісні матеріали європейських виробників, а над інтер'єром працюють кращі грузинські та іноземні дизайнери. Апартаменти оснащені технікою визнаних у всьому світі брендів і італійськими меблями. В апартаментах TWIN TOWER можна зробити реєстрацію та отримати постійний вид на проживання в Грузії.



Тут можна жити і відпочивати з сім'єю, або ж здавати нерухомість в оренду. Про це під час відсутності власника подбає керуюча компанія. При цьому, дохід становить від $ 7000 на рік. Зручні умови придбання для громадян різних країн, вигідні умови розстрочки і оперативне оформлення документів лише за 1 день звичною для покупця мовою, робить проект TWIN TOWER одним з найпривабливіших на світовому ринку нерухомості. А відсутність мовного бар'єру і будь-яких податків на квадратні метри зробить таку покупку ще більш приємною.