Враховуючи, що Полоцьк був уже під його контролем і одружуватись з Рогнідою нагальної потреби не було, можемо припустити, що Володимир таки мав почуття до себелюбної дівчини. Вона стала однією з багатьох його дружин. Жили вони разом не факт що щасливо, але довго. І нудно їм точно не було. Володимир дуже любив жінок, Рогніда була княжною гордою і, очевидно, з характером. Така суміш темпераментів робить сімейні будні значно різноманітнішими.



Рогніда народила Володимиру кількох дітей, серед яких, цілком можливо, був і майбутній правитель Київської Русі Ярослав Мудрий. Також за однією з версій, її сином був князь Святополк Окаянний, причому народжений чи то від Ярополка, чи то від Володимира.



В якийсь момент княгиня наважилася помститися чоловікові і за вбивство її рідних, і, якщо виходити з її слів, за надмірну кількість дружин. Якось вночі, коли Володимир спав, вона схопила ніж і занесла його над князем. При цьому, як зазначає один з літописів, дорікала вона йому і за те, що вбив її родину, і за те, що її полонив, і за те, що тепер не любить ані її, ані їхніх дітей. Володимир хотів убити дружину, та на заваді став їхній старший син Ізяслав: він схопив меча і направив його на батька. Зрештою, Володимир вислав Рогніду з Ізяславом назад у Полоцьку землю, де вони надалі жили і правили умовно спокійно. Про подальше життя Рогніди ранні літописи мовчать, а от пізні повідомляють, що Рогніда постриглась у черниці під християнським ім'ям Анастасії.

