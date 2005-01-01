Мені у 2014 році було дуже цікаво: "Як це – вистрілити у людину". Коли хлопці приїжджали у відпустку перший раз – я у них намагалась це випитати. Все – мимо. Уже потім, коли сиділи з хлопцями з мого батальйону, запитала прямо: "Хлопці, ну, а як це взагалі?". Вони на мене подивились так і сказали: "Танюх, ну воно тобі треба? Воно тобі не треба! Це діло – наше". Все. Я сиджу і мовчу, бо знаю, що туди лізти не треба. Вони ніколи не хвастались. Вони можуть сидіть на курилці і все згадувать, як анекдот. Вони сміються то з того, то з іншого. Я можу сидіти і вже ледь сльози стримувати, але для них – це те, що було і, слава Богу, вже пройшло.



Я – військовослужбовець, але я, все ж, більше жінка. Цього нікуди не дінеш. Нікуди. Можна бути гранітною, залізною, з величезними амбіціями, але коли чоловік бере рюкзак, і ти знаєш, що він їде на війну – частинка мене боїться і їде разом з ним. Коли всі дома – у мене такий спокій, якого я не відчуваю більше ніколи! Коли Міші немає вдома, коли Олежка десь не дома – все, частинки мене немає, я не можу спокійно спати, режим очікування ввімкнутий постійно. Я не істерична дружина. Ніколи не дзвонитиму і не набридатиму питаннями: "Де ти? А що ти? А з ким це ти?". Нема такого. У нас одна домовленість: ранком повідомлення "Добрий ранок", ввечері – "Спокійної ночі". Все. У проміжках – матиме час і можливість – він вийде не зв'язок. Але якщо отої смски з "Добрим ранком" нема – хоча таке буває рідко – то все! Мені простіше. Я знаю, кому ще писати, аби дізнатись чи все добре. Хоча наші хлопці мені все рівно завжди скажуть, що все добре. Навіть коли все буде погано.

