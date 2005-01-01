Десантура – вони красавчики! Вони піжони не через те, що "голубий берет – тельняжка – стропи". Ні! Кожен рід військ красавчики у своїй справі. Але якщо ми, десантники, робимо діло – ми його робимо ідеально. Хоча для мене немає більших героїв, ніж дівчата-медики. Медики – святі. Вони творять дива на передовій. Вони там піднімають бойовий дух хлопцям. Є такі дівчата, які приходять із позицією "Вот я такая вся красивая, красивая такая, а награды почему-то получает медик". Так от, ти для початку попрацюй, як медик, потягай на своєму горбу хлопців, які важать по 90 кг, і порятуй їх під обстрілами, жартуючи при цьому. От тоді зможеш відкрити свій клювик і щось сказати у сторону медика. У нас є така Марина Книш (вдова старшого сержанта Олександра Книша), її чоловік загинув у 2014 році. Вона лишилась із двома дітками. Якось вона до мене прийшла, плакала, питала, що і як робити. Думаю, на той час не знала взагалі, в яку сторону бігти. Ми намагались якось пришвидшити оформлення всіх тих виплат для неї. Пройшов час – і Марина призвалась. Зараз – вона медик. Вона своєю доглянутістю, своїми червоними губами, своєю поведінкою, всією собою показує своїм дітям, що вона сильна, що вона живе заради них. Що вона – жива.
Зараз у нас офіцери, сержанти, солдати – всі хлопці ростуть над собою, розвиваються, всі навчені. Глупих серед них немає. Всі – достойні. Є категорія "заробітчан", але вони надовго не затримуються. Та й мало хто іде зароблять у ДШВ. У десантуру ідуть ті, хто дійсно хоче боронити країну, любить армію і хоче служити. Люди бачать, наскільки у нас бойові частини, які у нас навчання. Це не просто так: прийшов у казарму і сидиш, аби кінця робочого дня дочекатись. Весь час у хлопців якісь заняття, стрільби, тактика, стрибки, навчання… Вони за одну неділю навчань можуть об'їхати-облітати всю Україну. Вони бачать, що вони все можуть: тут вони – летять, тут – біжать, тут – повзуть. І до них приходить усвідомлення: "Так я ж – красава!".