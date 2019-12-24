Всього 3 роки тому Сергій Піскунов ще був "айтішником" і залишив престижну професію заради улюбленої справи. Він не має творчої освіти, закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю економіки транспорту. А також Академію митної служби України з дипломом інженера комп'ютерних наук.

Сергій Піскунов працює в стилі "гіперреалізм". Він навмисно обрав цей стиль, бо коли він побачив перші роботи – це було технічно важко, але це був виклик.

На його думку, важко добитися успіху в тому, що не подобається по-справжньому. Любов до мистецтва в Сергія була завжди, скільки себе пам'ятає – малював усюди й завжди – навіть на полях конспектів у зошитах.

Нетерплячий за натурою, він вставав посеред ночі писати картини, пробивав полотно пензликом коли був невдоволений результатом. Годинами, прикипівши до роботи – промальовував деталі.

Притаманний Сергію перфекціонізм постійно вимагає від художника вдосконалення, пошуків та спроб нового стилю, матеріалів.

За пів року митець планує показати публіці нову серію робіт, над якими нині невпинно працює. Це його новий виклик.