140 км/год на автобанах: Австрія знову тестує підвищену швидкість

Обмеження діє лише вдень, на сухих дорогах та на трисмугових ділянках. Контроль забезпечує служба контролю секцій.

Про те, де саме діє обмеження 140 км/год, а де ще 130, та як можна заощадити багато грошей та нервів, розповідає AutoTrendy.

Лише на трьох автобанах

Новий пілотний проєкт із підвищення максимальної швидкості на автомагістралях до 140 км/год ініціювало Міністерство транспорту. Для тесту обрали три відрізки: два на автобані A1 (Західний) та один на A2 (Південний).

Йдеться про сучасні трисмугові ділянки з якісною інфраструктурою. Ось там можна сміло тримати на спідометрі 140 км/год

Підвищений ліміт діє на таких відрізках:

A1 Гайд–Заттледт (32 км);

A1 Мельк–Ед (88 км);

A2 Гляйсдорф-Вест–Ільц (близько 30 км).

Водночас у районах поблизу Відня, а також на ключових транзитних маршрутах, обмеження 130 км/год залишається без змін.

Чіткі умови та контроль

Швидкість 140 км/год дозволена лише за певних умов:

у денний час (з 6:00 до 22:00);

на сухому покритті;

за сприятливої погоди.

Контроль здійснюється системою Section Control, яка вимірює середню швидкість на всій ділянці. Це унеможливлює короткочасне перевищення швидкості перед камерами.

Досвід 2018 року і новий підхід

Австрія вже тестувала швидкість 140 км/год у 2018–2020 роках. Тоді, за даними ASFINAG, середня швидкість зросла незначно, аварійність майже не змінилася, а вплив на шум і викиди був обмеженим. Новий етап експерименту має підтвердити або спростувати ці висновки.

Для водіїв, які подорожують через Австрію, зокрема у напрямку Лінца чи Зальцбурга, це означає можливість швидшого пересування на окремих ділянках. Водночас важливо стежити за змінними обмеженнями та дорожніми знаками – вони мають пріоритет.

Чи стане 140 км/год новою нормою

Подальша доля підвищеного ліміту залежатиме від результатів тестування. Влада обіцяє ухвалювати рішення на основі статистики безпеки, екології та реальної швидкості руху. Поки що 140 км/год – лише експеримент, а не новий стандарт для всієї мережі.