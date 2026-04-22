140 км/год на автобанах: Австрія знову тестує підвищену швидкість

ФОТО: Simlinger|
Нова дозволена швидкеість лише тестується, остаточне рішення буде прийнято лише після завершення досліджень
Обмеження діє лише вдень, на сухих дорогах та на трисмугових ділянках. Контроль забезпечує служба контролю секцій.
Про те, де саме діє обмеження 140 км/год, а де ще 130, та як можна заощадити багато грошей та нервів, розповідає AutoTrendy.
Лише на трьох автобанах
Новий пілотний проєкт із підвищення максимальної швидкості на автомагістралях до 140 км/год ініціювало Міністерство транспорту. Для тесту обрали три відрізки: два на автобані A1 (Західний) та один на A2 (Південний).
Йдеться про сучасні трисмугові ділянки з якісною інфраструктурою. Ось там можна сміло тримати на спідометрі 140 км/год
Підвищений ліміт діє на таких відрізках:
- A1 Гайд–Заттледт (32 км);
- A1 Мельк–Ед (88 км);
- A2 Гляйсдорф-Вест–Ільц (близько 30 км).
Водночас у районах поблизу Відня, а також на ключових транзитних маршрутах, обмеження 130 км/год залишається без змін.
Чіткі умови та контроль
Швидкість 140 км/год дозволена лише за певних умов:
- у денний час (з 6:00 до 22:00);
- на сухому покритті;
- за сприятливої погоди.
Контроль здійснюється системою Section Control, яка вимірює середню швидкість на всій ділянці. Це унеможливлює короткочасне перевищення швидкості перед камерами.
Досвід 2018 року і новий підхід
Австрія вже тестувала швидкість 140 км/год у 2018–2020 роках. Тоді, за даними ASFINAG, середня швидкість зросла незначно, аварійність майже не змінилася, а вплив на шум і викиди був обмеженим. Новий етап експерименту має підтвердити або спростувати ці висновки.
Для водіїв, які подорожують через Австрію, зокрема у напрямку Лінца чи Зальцбурга, це означає можливість швидшого пересування на окремих ділянках. Водночас важливо стежити за змінними обмеженнями та дорожніми знаками – вони мають пріоритет.
Чи стане 140 км/год новою нормою
Подальша доля підвищеного ліміту залежатиме від результатів тестування. Влада обіцяє ухвалювати рішення на основі статистики безпеки, екології та реальної швидкості руху. Поки що 140 км/год – лише експеримент, а не новий стандарт для всієї мережі.