140 км/ч на автобанах: Австрия снова тестирует повышенную скорость

Ограничение действует только днем, на сухих дорогах и на трехполосных участках. Контроль обеспечивает служба контроля секций.

О том, где именно действует ограничение 140 км/ч, а где еще 130, и как можно сэкономить много денег и нервов, рассказывает AutoTrendy.

Только на трех автобанах

Новый пилотный проект по повышению максимальной скорости на автомагистралях до 140 км/ч инициировало Министерство транспорта. Для теста выбрали три отрезка: два на автобане A1 (Западный) и один на A2 (Южный).

Речь идет о современных трехполосных участках с качественной инфраструктурой. Вот там можно смело держать на спидометре 140 км/ч

Повышенный лимит действует на таких отрезках:

A1 Гайд–Заттледт (32 км);

A1 Мельк–Эд (88 км);

A2 Гляйсдорф-Вест–Ильц (около 30 км).

В то же время в районах вблизи Вены, а также на ключевых транзитных маршрутах, ограничение 130 км/ч остается без изменений.

Четкие условия и контроль

Скорость 140 км/ч разрешена только при определенных условиях:

в дневное время (с 6:00 до 22:00);

на сухом покрытии;

при благоприятной погоде.

Контроль осуществляется системой Section Control, которая измеряет среднюю скорость на всем участке. Это исключает кратковременное превышение скорости перед камерами.

Опыт 2018 года и новый подход

Австрия уже тестировала скорость 140 км/ч в 2018–2020 годах. Тогда, по данным ASFINAG, средняя скорость выросла незначительно, аварийность почти не изменилась, а влияние на шум и выбросы было ограниченным. Новый этап эксперимента должен подтвердить или опровергнуть эти выводы.

Для водителей, путешествующих через Австрию, в частности в направлении Линца или Зальцбурга, это означает возможность быстрого передвижения на отдельных участках. В то же время важно следить за переменными ограничениями и дорожными знаками – они имеют приоритет.

Станет ли 140 км/ч новой нормой

Дальнейшая судьба повышенного лимита будет зависеть от результатов тестирования. Власти обещают принимать решение на основе статистики безопасности, экологии и реальной скорости движения. Пока 140 км/ч – только эксперимент, а не новый стандарт для всей сети.