17 тисяч гривень штрафу: на Закарпатті водія вантажівки спіймали з чужою карткою

Під час рейдової перевірки на трасі М-06 Київ - Чоп у Закарпатській області інспектори Управління державного нагляду Укртрансбезпеки зупинили вантажний Volvo. Під час аналізу даних цифрового тахографа з'ясувалося, що водій використовував чіп-картку іншого водія. Про такі випадки та контроль за дотриманням правил перевезень повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Навіщо водію потрібна чіп-картка

Картка водія є персональним носієм даних для цифрового тахографа. Пристрій фіксує, зокрема, час керування автомобілем, перерви та періоди відпочинку.

Тому використання чужої картки фактично спотворює інформацію про те, скільки конкретний водій перебував за кермом. Для контролюючого органу це може виглядати так, ніби автомобілем керувала інша людина або водій вчасно зробив необхідну перерву.

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Проблема особливо актуальна для міжнародних та внутрішніх вантажних перевезень, де дотримання режиму праці та відпочинку є одним із ключових елементів безпеки. Раніше Auto24 пояснював, як в Україні змінили правила праці та відпочинку водіїв і що саме передбачають нові вимоги.

Що виявили під час перевірки Volvo

У цьому випадку інспектори встановили, що картка в тахографі належала іншому водієві. У результаті фактичний режим роботи водія вантажівки не відповідав даним, які зберігалися в цифровому пристрої.

Укртрансбезпека розцінює таке використання картки як порушення вимог законодавства. За результатами перевірки на перевізника склали адміністративні матеріали.

Передбачена відповідальність становить 17 тисяч гривень.

Чому контроль тахографів посилюється

Тахограф потрібен не лише для формального контролю за водієм. Його дані дозволяють перевірити, чи не проводить людина за кермом надто багато часу без необхідного відпочинку.

Порушення режиму праці та відпочинку може безпосередньо впливати на безпеку руху. Втомлений водій вантажівки має меншу концентрацію уваги та повільніше реагує на небезпечну ситуацію.

Україна водночас поступово наближає правила для комерційних перевезень до європейських. Зокрема, Auto24 вже розповідав, коли для вантажівок та іншого комерційного транспорту стають обов'язковими нові смарт-тахографи.

Що робити, якщо водій змушений порушити режим через небезпеку

У повідомленні Укртрансбезпеки окремо наголошується на ситуаціях, коли водій через обстріли або іншу небезпеку не може дотриматися встановленого режиму праці та відпочинку.

У такому випадку водій насамперед має знайти безпечне місце для зупинки. Причину вимушеного відступу від встановлених норм необхідно зафіксувати вручну на тахокарті, роздруківці даних із тахографа, у витязі графіка змінності або в індивідуальній контрольній книжці самозайнятого водія.

Після того як небезпека минула, водій має отримати необхідний час для відпочинку. Тобто вимушене порушення режиму не означає, що час відпочинку можна просто проігнорувати.

Такий порядок потрібен для того, щоб під час подальшої перевірки можна було пояснити, чому водій відступив від установлених норм.

Чужа картка не замінить відпочинок

У випадку із Volvo проблема полягала саме в тому, що замість реального режиму роботи водія тахограф фіксував дані іншої людини. Це ускладнює контроль за дотриманням норм і фактично приховує справжній час перебування за кермом.

Для перевізника наслідком стала підготовка адміністративних матеріалів і можливий штраф у 17 тисяч гривень. Водночас для самого водія така практика може створити значно серйознішу проблему, якщо через перевищення допустимого часу керування виникне аварійна ситуація.

Подібні перевірки показують, що тахограф для вантажного транспорту давно перестав бути формальним пристроєм у кабіні. Його дані є одним із головних інструментів контролю за тим, чи дотримується водій встановленого режиму роботи та відпочинку.