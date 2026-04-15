18 "бойових" квадроциклів вирушили на фронт: який китайський виробник не союзник росіянам

Чотириколісну мототехніку придбали за попереднім запитом військових. Як повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров на своїй сторінці в ТГ-каналі, квадроцикли адресно направлено до двох підрозділів Сил оборони.

Загалом до військових спрямували 18 потужних квадроциклів. Марка й модель не вказані, на фото та відео видно машини різних моделей та кольорів – чорні, оливкові, помаранчеві.

Прийшли середньорозмірні "квадрики"

Машини відрізняються візуально, в першу чергу різним комплектуванням. Деякі квадроцикли мають додаткові кофри/спинки. Це означає, що партія змішана, але в одному класі – 400–500 і, не виключено, що і 625 "кубиків".

З верхньої точки видно, що машини різної конфігурації моторів та габаритів. Фото: Запорізька ОВА

Судячи з дизайну передньої оптики, пластику та шасі, це квадроцикли CFmoto серії CForce. Йдеться про утилітарні моделі середнього класу, які широко використовуються для бездоріжжя, логістики та інших військових задач.



З потенціалом в 45 "конячок"

У ЗСУ такі машини активно використовують завдяки поєднанню прохідності, надійності та відносно простої експлуатації.

Скажімо, згадана вище 625-та модель (CForce 625) з 4-тактним двигуном об'ємом 580 куб. см має потужність приблизно 45 к.с. Це навіть на 13 к.с. більше, ніж мав легендарний український мотоцикл важкого класу МТ-10 "Дніпро".

Квадроцикл отримав канадський варіатор CVTech з режимами високої/низької передачі та заднім ходом.

Повнопривідна машина з електропідсилювачем керма (EPS), LED-фарами комплектується лебідкою з тяговим зусиллям понад 1100 кг. При потребі витягне тросом з канави навіть пікап.

625-й у військах має схвальні відгуки бійців, як і всі моделі серії CForce. Фото: Запорізька ОВА

З поміркованою сумою в ціннику

Громади для цього траншу зібрали шість мільйонів гривень. В середньому кожна машина обійшлася в 333,3 тис. гривень, що вписується в цінник на ринку України.

Відтак на Запорізькому напрямку сталося підсилення підрозділів мототехнікою, кошти на які громади зібрали зі своїх резервів у місцевому бюджеті.