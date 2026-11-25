Як повідомляє офіційний сайт Недригайлівської громади, важку техніку передали представники міжнародної програми Partnership for a Strong Ukraine.

У нинішньому році постачання таких специфічних машин є справжньою рідкістю серед благодійних фондів.

"Для нашої громади це справді знакова подія, адже відтепер ми матимемо більше можливостей оперативно реагувати на потреби та дбати про чистоту, – зазначають у селищній раді.

Раніше місцевим комунальникам критично бракувало власного ресурсу для масштабних робіт на звалищі.

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Буде і компактором, і бульдозером

Переданий Sinomach GTY160 – це серйозний апарат експлуатаційною масою понад 18 тонн. Розроблявся як бульдозер, але завдячуючи навісному фронтальному плугу має результативні показники як компактор для трамбування, підгортання твердих побутових відходів на облаштуванні сміттєзвалищ.

Під капотом працює надійний 9,7-літровий турбодизель Weichai на 178 кінських сил, а сама конструкція базується на перевіреній платформі класу Komatsu D65, що знімає питання щодо пошуку запчастин в Україні.

Гусеничний бульдозер Sinomach GTY160 прибув у громаду на Сумщині. Фото: Недригайлівська сільрада

Головна фішка цієї комплектації полягає у спеціалізованому прямому відвалі з гідроперекосом. Він обладнаний масивною верхньою решіткою, яка дозволяє штовхати гори легкого сміття об'ємом до 4,75 кубометра, надійно захищаючи радіатор та кабіну оператора від пересипання відходів.

Ззаду на тракторі змонтовано потужний тризубий паралелограмний розпушувач. Цей знімний інструмент легко справляється зі злежаним, кам'янистим або навіть промерзлим ґрунтом, перетворюючи вузькопрофільну машину для звалищ на універсального бійця для дорожніх чи земляних робіт.

Нагадаємо, згадана вище Програма "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) діє під патронатом Канади, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.