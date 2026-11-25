Как сообщает официальный сайт Недригайловской громады, тяжелую технику передали представители международной программы Partnership for Strong Ukraine.

В нынешнем году поставка таких специфических машин является подлинной редкостью среди благотворительных фондов.

" Для нашей громады это действительно знаковое событие, ведь теперь у нас будет больше возможностей оперативно реагировать на потребности и заботиться о чистоте, – отмечают в поселковом совете.

Ранее местным коммунальщикам критически не хватало собственного ресурса для масштабных работ на свалке.

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Будет и компактором, и бульдозером

Передан Sinomach GTY160 – это серьезный аппарат эксплуатационной массы более 18 тонн. Разрабатывался как бульдозер, но благодаря навесному фронтальному отвалу имеет результативные показатели как компактор для трамбовки, окучивания твердых бытовых отходов на обустройстве свалок.

Под капотом работает надежный 9,7-литровый турбодизель Weichai на 178 лошадиных сил, а сама конструкция базируется на проверенной платформе класса Komatsu D65, снимающей вопросы поиска запчастей в Украине.

Гусеничный бульдозер Sinomach GTY160 прибыл в громаду Сумской области. Фото: Недригайловский сельсовет

Главная фишка этой комплектации состоит в специализированном прямом отвале с гидроперекосом. Он оборудован массивной верхней решеткой, позволяющей толкать горы легкого мусора объемом до 4,75 кубометра, надежно защищая радиатор и кабину оператора от пересыпки отходов.

Сзади на тракторе смонтирован мощный трезубец параллелограммного разрыхлителя. Этот съемный инструмент легко справляется со слежавшимся, каменистым или даже промерзшим грунтом, превращая узкопрофильную машину для свалок в универсального бойца для дорожных или земляных работ.

Напомним, вышеупомянутая Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) действует под патронатом Канады, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.