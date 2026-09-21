$50 тисяч за автомобіль, якого ще немає: Tesla знову відкрила бронювання Roadster

Як пише Electrek, Tesla знову відкрила сторінку бронювання нового Roadster приблизно за два тижні до його запланованої презентації. Причому передзамовити новину можуть не лише американці, але жителі країн Європи, в яких офіційно представлена Tesla.

Для резервування потрібно внести $50 000: спочатку $5 000 банківською карткою, а потім ще $45 000 банківським переказом протягом 10 днів. Tesla називає перший платіж таким, що повністю повертається, а бронювання стає чинним після отримання всієї суми.

Tesla знову просить $50 тисяч

Історія з бронюванням Roadster почалася ще у листопаді 2017 року. Тоді Tesla показала прототип електричного спорткара і також попросила майбутніх власників внести $50 000 за стандартну версію.

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Для спеціальної Founders Series сума була значно більшою – $250 000, причому її потрібно було внести одразу.

Tesla тоді обіцяла почати виробництво у 2020 році. Однак цього не сталося. Відтоді запуск Roadster переносили щонайменше вісім разів, а жоден автомобіль другого покоління так і не був переданий покупцям.

Затримки з новими моделями Tesla вже не раз ставали окремою темою автомобільних новин. Наприклад, Tesla Semi досі має невизначені перспективи виходу на європейський ринок, хоча електричну вантажівку компанія представила ще у 2017 році.

Що Tesla покаже 1 жовтня

Нова презентація Roadster запланована на 1 жовтня. Tesla має розкрити характеристики автомобіля, його ціну та виробничі плани.

Новий тизер показує автомобіль під світлом, що нагадує стартовий майданчик ракети, із написом "Go for launch". Такий дизайн пов'язаний із заявами Ілона Маска про незвичайну систему руху для демонстраційного Roadster.

Раніше Маск розповідав про використання системи холодних газових двигунів, розробленої за участю SpaceX. Демонстраційний автомобіль із такою системою може бути дистанційно керованим і не призначатиметься для використання на звичайних дорогах.

Тобто показаний під час презентації автомобіль може відрізнятися від тієї машини, яку зрештою запропонують покупцям.

Перший Roadster обіцяв неймовірні характеристики

Коли друге покоління Roadster показали у 2017 році, Tesla заявила про запас ходу близько 620 миль, або майже 1 000 кілометрів.

Також компанія обіцяла розгін до 60 миль на годину менш ніж за 1,9 секунди та максимальну швидкість понад 250 миль на годину, тобто понад 400 км/год. Базову версію тоді планували продавати за $200 000.

Головне питання щодо Roadster полягає не лише у збереженні заявлених характеристик. Покупців цікавить, яким буде остаточний автомобіль і коли Tesla зможе почати його серійне виробництво.

Roadster може отримати дизайн у стилі Cybertruck

Останні тизери показують, що зовнішність нового Roadster відрізнятиметься від прототипу 2017 року.

У дизайні простежуються риси сучасної стилістики Tesla, яку можна побачити у Cybertruck та інших нових проєктах компанії. Зокрема, на тизерах помітна широка світлова смуга.

Цікаво, що Tesla вже використовує подібну стилістику в інших нових моделях та проєктах. Зокрема, Cybertruck став одним із найпомітніших автомобілів компанії останніх років, а система автономного керування Tesla вже випробовується і на Cybertruck.

Таким чином, через дев'ять років після першої презентації Roadster може вийти на ринок уже зовсім іншим автомобілем.

Що отримують власники бронювання

Нова схема передбачає внесення $5 000 карткою, після чого покупець має протягом 10 днів переказати ще $45 000. Після отримання всієї суми бронювання вважається оформленим.

При цьому бронювання не означає негайної купівлі автомобіля. Tesla ще має визначити остаточні характеристики, ціну та умови замовлення серійної машини. Покупець фактично резервує майбутню можливість придбати Roadster, тоді як остаточної серійної версії машини ще немає.

Tesla при цьому продовжує розвивати інші напрямки. Наприклад, компанія вже запустила роботаксі на базі Model Y у комерційному режимі, а Roadster залишається окремим проєктом із набагато більшою кількістю технічних обіцянок.

Чи буде цього разу серійний автомобіль

Перші покупці Roadster внесли депозити ще у 2017 році, коли Tesla обіцяла почати виробництво у 2020-му. Тепер компанія знову відкрила бронювання, але вже перед новою презентацією автомобіля.

1 жовтня Tesla має показати, наскільки нинішній Roadster відрізняється від прототипу дев'ятирічної давності, якими будуть його характеристики та коли планується запуск виробництва.

Поки що нова сторінка бронювання означає лише одне: компанія знову почала приймати кошти від майбутніх покупців Roadster. Чи перетвориться цього разу бронювання на серійний автомобіль, стане зрозуміліше після презентації та оголошення виробничого графіка.