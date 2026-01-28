70-річний крадій пального здався поліцейській вівчарці

Крадія упіймали "на гарячому" пізно ввечері. Перехожий помітив у промисловому парку Хьофрезен (південь Німеччини) невідомого, який зливав пальне з вантажівки. Повідомлена про підозрілу діяльність поліція негайно вислала патрульний екіпаж на вказане місце.

Офіцери поліції переконалися, що невідомий дійсно зливав дизель з важких магістральних тягачів. З'ясувалося, що це був 70-річний чоловік, який перекачував дизельне пальне з вантажівки. Про інцидент розповідає wochenblatt-reporter.de.

Читайте також В Німеччині обікрали 19 фур на одній стоянці всього за одну ніч

Спіймали на гарячому під час крадіжки

Згодом з'ясувалося, що підозрілу активність на території компанії помітила жінка, котра проходила повз це місце і негайно повідомила поліцію про підозру. Її швидкий дзвінок допоміг правоохоронцям затримати зловмисника.

Офіцери розповідали, що в момент їх прибуття на місце виклику спритний дідусь активно перекачував пальне в каністри, які відносив до своєї автівки. При появі поліцейських чинив опір, вгамувати який змогла лише службова вівчарка.

Відбрехатися не вдалося, бо каністри в машині з соляркою і помпа виявилися незаперечним доказом злочину. Фото: поліція Вальдфішбах-Бургальбен

Пенсіонер трохи не встиг

На місці злочину патрульні виявили переобладнаний Volkswagen Touareg. Його салон пенсіонер перетворений на склад тимчасового зберігання пального. Всередині стояло 23 каністри по 20 літрів кожна. 13 каністр вже були заповнені дизельним пальним.

Окрім цього, там стояла електрична помпа, якою спритний чолов'яга перекачував з баків машин пальне у каністри.

Читайте також На дорогах Європи побільшало злодюг: у Німеччині кожні 20 хвилин скоюється крадіжка

Поряд з місцем скоєного злочину виявлено дві вантажівки з відкритими баками та пошкодженими кришками. Усе свідчило про те, що саме з цих транспортних засобів було викрадено пальне.

Дід під слідством, машину й каністри вилучено

Крадія затримали. Йому висунуто звинувачення у скоєнні низки правопорушень. Окрім особливо серйозної справи про крадіжку, слідчі також розслідують пошкодження майна та опір арешту. Поліція вилучила всі каністри, інструменти та автомобіль чоловіка.

Згідно з попередніми даними, чоловік викрав загалом близько 260 літрів дизельного пального з двох вантажівок. При цьому він пошкодив кришки паливних баків транспортних засобів.

Читайте також Український водій на польській фурі тікав від німецьких поліцейських 120 кілометрів

Постраждала транспортна компанія оцінює завдані збитки приблизно в 650 євро.

Є сумнів, що крадіжкам покладено край

Тепер у поліції є сподівання, що серійним крадіжкам пального з вантажівок у цьому містечку настане кінець. Раніше крадія, який діяв саме такими методами, ніяк не могли зловити.

До ув'язнення, враховуючи невелику суму збитку та пенсійний вік чоловіка, справа не дійде. Опір поліції не вартий уваги, бо жодних тілесних ушкоджень патрульні не отримали, за медичною допомогою не зверталися.

Читайте також Майже смертельна доза алкоголю: п’яний водій з України сів за кермо фури у Німеччині

"Пришити" йому раніше скоєні в містечку крадіжки дизельного пального не вийде через відсутність доказової бази. Так що максимум покаранням – штраф у кілька тисяч євро.