70-летний вор топлива сдался полицейской овчарке

Вора поймали "на горячем" поздно вечером. Прохожий заметил в промышленном парке Хёфрезен (юг Германии) неизвестного, который сливал топливо из грузовика. Получив сигнал, полиция немедленно выслала патрульный экипаж на указанное место.

Офицеры полиции убедились, что неизвестный действительно сливал дизель из тяжелых магистральных тягачей. Выяснилось, что это был 70-летний мужчина, который перекачивал дизельное топливо из грузовика. Об инциденте рассказывает wochenblatt-reporter.de.

Поймали с поличным во время кражи

Впоследствии выяснилось, что подозрительную активность на территории компании заметила женщина, которая проходила мимо этого места и немедленно сообщила полиции о подозрении. Ее быстрый звонок помог правоохранителям задержать злоумышленника.

Офицеры рассказывали, что в момент их прибытия на место вызова ловкий дедушка активно перекачивал топливо в канистры, которые относил к своей машине. При появлении полицейских оказал сопротивление, унять которое смогла только служебная овчарка.

Отбрехаться не удалось, потому что канистры в машине с соляркой и помпа оказались неоспоримым доказательством преступления. Фото: полиция Вальдфишбах-Бургальбен

Пенсионер немного не успел

На месте преступления патрульные обнаружили переоборудованный Volkswagen Touareg. Его салон пенсионер превратил в склад временного хранения горючего. Внутри стояло 23 канистры по 20 литров каждая. 13 канистр уже были заполнены дизельным топливом.

Кроме этого, там стояла электрическая помпа, которой ловкий мужчина перекачивал из баков машин топливо в канистры.

Рядом с местом совершенного преступления обнаружены два грузовика с открытыми баками и поврежденными крышками. Все свидетельствовало о том, что именно из этих транспортных средств было похищено топливо.

Дед под следствием, машина и канистры изъяты

Вора задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении ряда правонарушений. Кроме особо серьезного дела о краже, следователи также расследуют повреждение имущества и сопротивление аресту. Полиция изъяла все канистры, инструменты и автомобиль мужчины.

Согласно предварительным данным, мужчина похитил в общей сложности около 260 литров дизельного топлива из двух грузовиков. При этом он повредил крышки топливных баков транспортных средств.

Пострадавшая транспортная компания оценивает нанесенный ущерб примерно в 650 евро.

Есть сомнение, что кражам положен конец

Теперь у полиции есть надежда, что серийным кражам топлива из грузовиков в этом городке наступит конец. Ранее вора, который действовал именно такими методами, никак не могли поймать.

До заключения, учитывая небольшую сумму ущерба и пенсионный возраст мужчины, дело не дойдет. Сопротивление полиции не стоит внимания, потому что никаких телесных повреждений патрульные не получили, за медицинской помощью не обращались.

"Пришить" ему ранее совершенные в городке кражи дизельного топлива не получится из-за отсутствия доказательной базы. Так что максимум наказанием – штраф в несколько тысяч евро.